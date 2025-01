Cuánto llovió hasta el momento en la ciudad de Santa Fe y cómo seguirá el tiempo

• Centro: 2,75 mm

• Delegación Alto Verde: 7,50 mm

• CIC Facundo Zuviría: 4,75 mm

Se registró intensidad máxima de 30,00 mm/h, a las 06:20, en la Delegación Alto Verde. Ráfaga máxima con intensidad de 32,1 km/h, de dirección Sudsudoeste(SSO) a las 14:40 , en CIC Facubdo Zuviría.

Pronóstico extendido

En la ciudad de Santa Fe se espera, según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se observa el pasaje de un frente estacionario, que inestabiliza las condiciones en la región, aunque se mantienen las condiciones con predominio de aire cálido y seco en la región que inhibe momentáneamente el avance del sistema frío, mientras que corrientes de aire relativamente frío se mantienen actuando en altura. Esta situación genera un aumento en la nubosidad, acompañando el proceso de inestabilización, el cual podría generar algunos eventos de lluvias entre la tarde y últimas horas de la jornada, y durante la jornada de mañana, las mismas podrían ser débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Las condiciones mejorarían a comienzos de las primeras horas del lunes. Respecto a las temperaturas, se prevé un descenso de las mismas, principalmente de las máximas.

Domingo con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con mejoramientos temporales. Condiciones inestables con la posibilidad de lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en descenso y poca amplitud térmica: mínima 20° y máxima 26°. Vientos moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste por momentos y disminuyendo su intensidad gradualmente con el correr de las horas.

En tanto para el lunes se espera cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas mínimas con poco cambio, 21° y máximas en leve ascenso, 29°. Vientos moderados a leves predominando del sector sur/sureste.

Por último, martes con cielo algo nublado, a despejado y condiciones estables. Temperaturas mínimas con poco cambio, 20° y máximas en leve ascenso, 32°. Vientos leves del sector este, rotando a leves del sector noreste.

Alerta amarillo vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para este domingo 19 de enero un alerta amarilla por tormentas para el departamento La Capital, San Jerónimo y Garay. "El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas superiores a 60 km/h, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica intensa. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informó el organismo.

