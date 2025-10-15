Uno Santa Fe | Santa Fe | alumno

Otra explosión en un colegio durante un experimento: un alumno está en terapia intensiva

El siniestro tuvo lugar en una institución del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Cinco estudiantes resultaron con quemaduras tras un experimento con alcohol y fuego; tres recibieron atención en el lugar y dos fueron trasladados a hospitales especializados.

15 de octubre 2025 · 17:12hs
Al menos cinco alumnos de un colegio del barrio porteño de Palermo resultaron con quemaduras durante un experimento realizado en una clase conjunta de química por estudiantes de cuarto y quinto año. El siniestro, que tuvo lugar en la institución Guadalupe, sucedió unos días después del grave accidente en la localidad de Pergamino, donde un experimento que simulaba la erupción de un volcán dejó más de 10 chicos heridos y una alumna de 10 años con lesiones severas en uno de sus ojos.

Uno de los alumnos de la escuela de la Ciudad de Buenos Aires, de 16 años, fue trasladado al Hospital Gutiérrez con quemaduras que afectaron el 35% de su cuerpo, incluyendo abdomen, tronco, cuello y rostro, y permanece en terapia intensiva.

Otro estudiante de 13 años fue derivado al Hospital de Quemados con quemaduras que cubren entre el 15% y 20% de su cuerpo, principalmente en tronco, rostro y espalda.

Tres personas más sufrieron lesiones leves, incluyendo la madre de un alumno que se encontraba presente en el aula y resultó con quemaduras en las manos.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que está elaborando un protocolo para experimentos y ferias de ciencias con el objetivo de minimizar riesgos, y se espera la publicación de una resolución firmada por la ministra Mercedes Miguel.

Testigos relataron que los estudiantes manipulaban alcohol y fuego cuando ocurrió el accidente, y que uno de ellos se prendió fuego de pies a cabeza.

“El chico se prendió fuego de pies a cabeza, es conocido, estamos todos muy conmocionados. Estaba al lado mío, vi que se prendió fuego entero”, relató Federico, alumno de tercer año de la institución a TN.

El estudiante dijo que “no había matafuegos alrededor” y sostuvo que “solo dos personas lo intentaron ayudar”. Además, cuestionó la reacción de un docente: “Le preguntaría al profesor por qué se escondió y no lo fue a ayudar”.

