Daia Santa Fe: hay "alumnos de la Escuela Bialik" de visita en Israel y "argentinos secuestrados"

Sobre los rehenes tomados por Hamas, indicó: "Es muy poco lo que se sabe y lo que se sabe es escalofriante. Llegaron videos, que no sabemos si son ciertos o no, de niños en jaulas como si fueran perros. Tienen que ser devueltos, incluso hay argentinos que están secuestrados, estimamos y reclamamos que el gobierno argentino solicite su liberación. Es muy triste, pasearon mujeres desnudas y violadas en público, se llegaron a límites insospechados que están escapando a cualquier razonamiento humano. Tomaron algunos poblados, entraron a casas y asesinaron a familias enteras, o mataban a los padres y se llevaban a los hijos".

"Son fundamentalistas, ultrareligiosos, tienen una mentalidad que es muy difícil de entender para nuestra cabeza occidental. Estamos conmovidos, shockeados. Somos conscientes que no es una guerra contra Palestina, sino contra una organización terrorista islámica, aunque no todos los islamitas son terroristas. Son fanáticos que dominan la Franja de Gaza. Esperemos que no ingrese Hezbollah, porque ya se llegaría a un nivel de confrontación diferente. Y desde el punto de vista político, creo que algo o mucho tiene que ver con el acercamiento y la posibilidad de una paz a corto plazo de Israel con Arabia Saudita, que cambiaría todo el tablero geopolítico en la región. Lamentablemente altera cualquier proceso de paz por mucho tiempo", describió sobre los terroristas.

"Si hay algo positivo por rescatar por parte del mundo judío es que, en esta situación, la profunda grieta que lamentablemente estaba ocurriendo en Israel entre laicos y religiosos, entre extrema derecha con el resto del país, se zanjó. Y era una grieta mucho más profunda que la que tenemos acá, porque había componentes religiosos. Esto logró consolidarlos, están todos unidos, peleando por su supervivencia", destacó Roitman.

El presidente de la Daia Santa Fe afirmó: "Hay argentinos (entre los muertos) y creo que hay algunos que también están secuestrados. El gobierno debe reclamar por su liberación, no hay santafesinos a pesar de que una de las granjas colectivas tomadas fue creada por argentinos y en la cual había muchos santafesinos. No hay santafesinos fallecidos ni secuestrados. Hay algunos alumnos de la Escuela Bialik que fueron de visita a Israel por unos días y están bien y están cuidados, están en una zona no conflictiva".

Reiteró que el ejército de Israel tomó el control nuevamente del sur del país: "En general, las autoridades israelíes retomaron el control de la zona en su conjunto, pero todavía hay algunos focos de incendios".

Roitman contó que este lunes se va a desarrollar una concentración en la Embajada de Israel en Buenos Aires, como una muestra de solidaridad para con su pueblo. En Santa Fe se "está charlando" si va a realizar alguna actividad similar y anticipó que se lanzará un comunicado con algunas instituciones locales.

