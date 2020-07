La Iglesia Católica presentó un "sistema" en Santa Fe para recibir "sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos" que despertó polémica de diferentes sectores por los métodos utilizados por el clero. En una entrevista con UNO Santa Fe publicada este domingo los responsables de recepcionar las denuncias en el ámbito eclesiástico admitieron no tener capacidad para hacerlo. Al mismo tiempo confirmaron que ya recibieron a una víctima cuyo caso no fue informado en el Ministerio Público de la Acusación. Hay una denuncia penal del abogado Carlos Ensinck que terminó con el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por "usurpación de funciones", que esta semana fue ampliada.

• LEER MÁS: El Arzobispado admite no estar capacitado para tomar denuncias de abuso sexual pero lo hace igual

Desde diferentes espacios políticos de la Cámara de Diputados rechazaron la implementación del sistema, la poca claridad sobre su funcionamiento y la confesión de la nula capacidad para abordar el problema de parte de las responsables de recepcionar las denuncias. Además criticaron la figura de Edgardo Storni, que se encuentra representado en un cuadro que estaba colgado en la misma habitación en la que el Arzobispado presentó públicamente el "sistema".

• LEER MÁS: El Arzobispado santafesino recibe denuncias por abuso ante la atenta "mirada" de Storni

UNO Santa Fe consultó con Soledad Artigas, directora de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe, que cuenta con personal especializado para el asesoramiento y acompañamiento de víctimas de violencia de género sobre el tema: "Me parece interesante en principio que la iglesia empiece a reconocer la existencia de delitos sexuales dentro de esas instituciones y que brinden algún espacio de escucha, eso no lo vemos mal. Lo que sí vemos con preocupación es la metodología con la que se está proponiendo. Por un lado porque no está claro el procedimiento, no hay un protocolo o un sistema de derivación de esas situaciones a las áreas competentes. El tenor de los delitos de los que estamos hablando son graves, muy graves. Por ende se requiere de dispositivos de atención, de acompañamiento y de investigación que tienen que ser muy consistentes y profesionales".ç

GENERO.jpg Soledad Artigas, directora de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe, a la izquierda. A la derecha, Celia Arena, la Secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia.

• LEER MÁS: El cuadro de Storni, el "sistema" y las repercusiones internas

"Solo la Justicia puede recepcionar ese tipo de denuncias y tiene la facultad de investigar. Es el único organismo, dentro de los poderes del Estado, que puede accionar en relación a este tipo de delitos. En nuestro caso como servicio local tampoco hacemos recepción de denuncias. Hacemos un servicio de escucha, asesoramos a las víctimas, les indicamos cuáles son las herramientas que tienen y las acompañamos para que inicien la denuncia en la Justicia en los organismos que correspondan y con los mecanismos que están previstos para estos temas. En estos casos tampoco es menor la relación de poder que subyace dentro de la misma institución. Lo que podemos ver del mecanismo que están proponiendo es que se puedan hablar y denunciar estos temas dentro de la misma institución que es la que está ejerciendo la situación de vulneración de derechos", agregó.

Y concluyó: "Nuestro mensaje para la sociedad en general es que estos tipos de delitos hay que denunciarlos en la Justicia y hay que generar el debido proceso para que se investigue, se junten pruebas y se generen las penas pertinentes. A lo mejor caemos en el riesgo de revictimizar a las víctimas, exponiendolas a contar una situación que es muy traumática, compleja de asumir, frente a una persona que en este caso, –dicho por la propia institución–, no están preparados para hacer el acompañamiento. Hay que reforzar que esos delitos se tienen que denunciar en la Justicia, que es el espacio que está preparado. Se pierde mucho si son las propias instituciones las que toman este rol, me parece que es retroceder en términos de institucionalidad todo lo que se ha logrado construir".

La Secretaría de Estado de Igualdad y Género, a cargo de Celia Arena, fue consultada sobre el tema en reiteradas oportunidades y decidieron no responder.

Cabe destacar que la fiscal que investiga el "sistema" del Arzobispado, Jorgelina Mosser Ferro, destacó en UNO Santa Fe que el lugar donde se reciben denuncias de delitos sexuales es en "la comisaría de la mujer (en Bv. Zavalla y Tucumán, teléfono: 0342 4831575) principalmente como en cualquier comisaría o también en el MPA que cuenta con un equipo de profesionales que están especializados en los temas de delitos sexuales que realmente es de primer nivel y excelente". Para asesoramiento municipal la atención es a través de la línea ciudadana 0800 777 5000 que deriva al área correspondiente.

• LEER MÁS: La Iglesia local recibió una denuncia de abuso pero no la informó en la Justicia

Para realizar una denuncia, el Poder Judicial habilitó que, de corresponder, se genere una medida de restricción de acercamiento para proteger la integridad física de las mujeres. Estas podrán comunicarse al teléfono (0342) 156 130000 o al mail fiscaliadedenunciassfe@justiciasantafe.gov.ar si residen en la ciudad de Santa Fe y al (0341) 156 100100 o al mail fiscaliadedenunciasros@justiciasantafe.gov.ar en caso de residir en Rosario. Asimismo, se puso a disposición un teléfono de contacto para la consulta de juzgados de turno y horarios de atención: 0800 777 2017 (opción 1).

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación anunció que se pueden realizar denuncias en su sitio web oficial o a través de una aplicación que se descarga de la misma página.