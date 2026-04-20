La avioneta encontrada abandonada en el norte de la provincia de Santa Fe en 2025, vinculada a una causa por narcotráfico, será trasladada a Río Gallegos para prácticas de alumnos de una tecnicatura aeronáutica. La provincia patagónica asumirá los costos del operativo.

De narcoavioneta a herramienta educativa: la aeronave hallada en Santa Fe será utilizada en una escuela de Santa Cruz

La historia comenzó en un campo del norte de Santa Fe y, si se cumplen los plazos previstos, tendrá un destino completamente distinto en el extremo sur del país. La avioneta Cessna 206 matrícula CP-3487, hallada en noviembre de 2025 en Curupaytí (departamento San Cristóbal), dejará de ser evidencia judicial para convertirse en material de estudio en una escuela técnica de Río Gallegos.

El 21 de noviembre, un trabajador rural detectó la aeronave abandonada, sin ocupantes, en cercanías de la ruta nacional 34. Tras la intervención de fuerzas policiales y de Gendarmería, los peritajes confirmaron la presencia de rastros de cocaína en la cabina , lo que reforzó la hipótesis de un aterrizaje clandestino para descargar droga. Según los investigadores, el abandono habría estado motivado por fallas mecánicas o falta de combustible.

De evidencia judicial a recurso educativo

La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Rafaela, que ordenó el secuestro y resguardo del avión en dependencias de Gendarmería. Sin embargo, con el avance del expediente, el caso tomó un giro poco habitual: el juez dispuso reutilizar la aeronave con fines educativos, en línea con una política que busca reconvertir bienes vinculados al delito en recursos para la comunidad.

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

El destino será la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos, una institución que dicta una tecnicatura aeronáutica pero que no cuenta con aviones propios para prácticas. La incorporación del Cessna permitirá a los estudiantes acceder a formación concreta sobre estructuras y sistemas reales, algo hasta ahora limitado por la falta de equipamiento.

La colecta que quedó sin efecto

En un primer momento, la noticia generó una reacción inmediata entre los alumnos, quienes impulsaron una colecta solidaria para financiar el traslado terrestre desde Santa Fe hasta Santa Cruz. A través de redes sociales, los estudiantes destacaban la importancia de contar con una aeronave para su formación profesional.

No obstante, la iniciativa fue rápidamente desactivada. “Nunca hubo necesidad de colecta”, aclaró la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, al confirmar que el gobierno santacruceño se hará cargo de los costos logísticos. Desde el Consejo Provincial de Educación informaron que ya se iniciaron las gestiones administrativas para concretar el operativo, y que la provincia recibirá el avión en carácter de depositario judicial.

Un eslabón más en la ruta del narcotráfico

El hallazgo de la avioneta no fue un hecho aislado. Se trató del sexto episodio de aterrizajes clandestinos detectados en la provincia, una modalidad que se repite en zonas rurales cercanas a rutas estratégicas.

La aeronave, de corto alcance, cuenta con una autonomía aproximada de 1.500 kilómetros y una velocidad crucero de 280 km/h, características que la vuelven ideal para maniobras rápidas de descenso y descarga en campos del centro del país.

A pesar de portar matrícula boliviana, los investigadores confirmaron que estaba adulterada, lo que obligó a profundizar las tareas de rastreo. Un dato clave surgió del equipamiento tecnológico: el avión no tenía GPS convencional, pero sí una antena de Starlink, lo que abre la posibilidad de reconstruir su recorrido a partir de registros satelitales.

Los análisis realizados con canes detectores arrojaron resultados que complejizan la investigación. Si bien inicialmente se detectaron rastros de cocaína, posteriores escaneos también identificaron trazas de éxtasis, lo que sugiere que la aeronave habría sido utilizada para transportar distintos tipos de sustancias.

Así, lo que comenzó como una pieza clave en una investigación por narcotráfico podría terminar convertido en una herramienta de formación, en un giro que combina justicia, educación y reutilización de bienes incautados.