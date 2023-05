De rapear en Alto Verde a precandidato a concejal: "La música y la política son herramientas para transformar"

"Estoy feliz contento y con mucha expectativa. Ya venía haciendo este trabajo, pero sin una bandera política . Mis padres que pertenecen a la Iglesia y me inculcaron el trabajo social. Lo veníamos haciendo también con la música, no tocábamos por plata, pedíamos útiles escolares para los chicos del barrio" , contó Ifrán a UNO Santa Fe.

La Voz del Pueblo se gestó hace casi diez años, en el 2014, y tuvo una destacada trayectoria desde entonces consagrándose ganadores de la Bienal de Arte Joven, y recibiendo múltiples reconocimientos. Ahora, uno de sus cantantes decide meterse de lleno en la política local con el espacio Proyecto Futuro.

"La política y la música son buenas herramientas para transformar la sociedad. El género musical que hacemos con el grupo tiene que ver con lo que pasa en el barrio, hay muchas canciones nuestras vinculadas a hablar sobre los problemas con las drogas, la inseguridad, las necesidades de la gente. Hay una particular que me gusta mucho y que se llama 'No puedo más', que habla de una historia de vida de nuestros amigos", dijo el cantante.

Acerca de la situación actual en el género urbano, Ifrán consideró en diálogo con UNO Santa Fe que "se volvió más comercial", ya que "es lo que vende".

"Nos ha pasado que por el contenido de nuestras letras nos bajaron de eventos, por presiones políticas muchas veces", recordó, observando que actualmente "el género en sí fue cambiando y hoy es más de marcas, de dinero, de lo que soy, de lo que consumo".

"No está mal, pero afecta a la juventud, uno va escuchando y a veces influye en cómo actúa. Nosotros por eso tratamos de promover un mensaje distinto", señaló.

Definiciones políticas

Con respecto a la realidad de lo que ocurre en Alto Verde y otros barrios de la ciudad, tras su recorrido musical y ahora como precandidato a concejal, Ifrán consideró que las mayores problemáticas son la inseguridad y "llegar a fin de mes".

"La gente tiene dos o tres trabajos, y eso es una necesidad latente. Soy papá y entiendo que cuando no se llega a fin de mes es una preocupación por los hijos, y eso es algo general en la sociedad. Es una de las cosas que tiene que cambiar", manifestó.

La cercanía de los concejales con los vecinos "es algo que se ha olvidado", dijo Ifrán, opinando que "muchos han pensado más en su interés personal que en el de la gente".

"La gente fue la que los eligió para que los defiendan. He visto como no estuvieron presentes y hoy caminan el barrio. Pero la gente no es tonta, no se olvida", criticó.

Acerca del ejercicio político del legislativo local, Ifrán destacó que la importancia de que "más allá de la bandera política que uno tenga, hay que apoyar los proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y no dejar de votar proyectos porque son de otro partido. No debe ser así".