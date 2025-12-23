Debate en la Legislatura por "Doctor Virtual": piden regular la telemedicina privada

Un proyecto impulsado en la Cámara de Diputados de Santa Fe puso bajo la lupa a la plataforma de Mercado Libre, al advertir que funciona sin un marco normativo específico y podría afectar principios básicos del sistema sanitario.

"Doctor Virtual" es un servicio de telemedicina ofrecido por Mercado Pago y Mercado Libre, que permite a los usuarios acceder a consultas médicas virtuales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de una suscripción mensual

La Cámara de Diputados de Santa Fe expresó su preocupación por el lanzamiento de “Doctor Virtual”, una plataforma de telemedicina impulsada por Mercado Libre bajo un sistema de suscripción mensual , al advertir que podría avanzar sobre el acceso a la salud sin los controles estatales adecuados .

El planteo surgió a partir de un proyecto presentado por el diputado Marcelo González , que pone el foco en la aplicación —ya operativa— y señala que la iniciativa “ genera seria preocupación ” al concebir la salud “ como un bien de consumo sujeto únicamente a las reglas del mercado ”.

Desde la Legislatura santafesina remarcaron que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, y que su prestación debe garantizarse con criterios de equidad, calidad, accesibilidad y control estatal, para evitar procesos de mercantilización que afecten principios básicos del sistema sanitario.

Durante el debate parlamentario, la diputada y exministra de Salud, Sonia Martorano, aclaró que las objeciones no están dirigidas a la herramienta tecnológica en sí, sino a la ausencia de regulación. “Esto no es una oposición a la telemedicina, pero sí a un servicio que no tiene ningún tipo de control”, sostuvo.

En una postura diferente, la diputada Amalia Granata respaldó la iniciativa privada y consideró que puede funcionar como un complemento del sistema tradicional de salud. “No reemplaza al médico, lo veo como una opción para personas que no tienen acceso a pagar una consulta”, afirmó.

También expresó reparos la legisladora Varinia Drisun, quien advirtió que se trata de una plataforma impulsada por una empresa dedicada principalmente a otras actividades comerciales y que no cuenta con un marco regulatorio específico en materia sanitaria. “Vemos una preocupación porque no está regulada”, señaló.

El debate dejó en evidencia la tensión entre innovación tecnológica y regulación estatal, y abrió la discusión sobre los límites y alcances de la telemedicina privada en el sistema de salud argentino, especialmente cuando intervienen grandes plataformas comerciales.

