Uno Santa Fe | Santa Fe | Legislatura

Debate en la Legislatura por "Doctor Virtual": piden regular la telemedicina privada

Un proyecto impulsado en la Cámara de Diputados de Santa Fe puso bajo la lupa a la plataforma de Mercado Libre, al advertir que funciona sin un marco normativo específico y podría afectar principios básicos del sistema sanitario.

23 de diciembre 2025 · 09:22hs
Doctor Virtual es un servicio de telemedicina ofrecido por Mercado Pago y Mercado Libre

gentileza

"Doctor Virtual" es un servicio de telemedicina ofrecido por Mercado Pago y Mercado Libre, que permite a los usuarios acceder a consultas médicas virtuales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de una suscripción mensual

La Cámara de Diputados de Santa Fe expresó su preocupación por el lanzamiento de “Doctor Virtual”, una plataforma de telemedicina impulsada por Mercado Libre bajo un sistema de suscripción mensual, al advertir que podría avanzar sobre el acceso a la salud sin los controles estatales adecuados.

El planteo surgió a partir de un proyecto presentado por el diputado Marcelo González, que pone el foco en la aplicación —ya operativa— y señala que la iniciativa “genera seria preocupación” al concebir la salud “como un bien de consumo sujeto únicamente a las reglas del mercado”.

Desde la Legislatura santafesina remarcaron que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, y que su prestación debe garantizarse con criterios de equidad, calidad, accesibilidad y control estatal, para evitar procesos de mercantilización que afecten principios básicos del sistema sanitario.

Durante el debate parlamentario, la diputada y exministra de Salud, Sonia Martorano, aclaró que las objeciones no están dirigidas a la herramienta tecnológica en sí, sino a la ausencia de regulación. “Esto no es una oposición a la telemedicina, pero sí a un servicio que no tiene ningún tipo de control”, sostuvo.

En una postura diferente, la diputada Amalia Granata respaldó la iniciativa privada y consideró que puede funcionar como un complemento del sistema tradicional de salud. “No reemplaza al médico, lo veo como una opción para personas que no tienen acceso a pagar una consulta”, afirmó.

También expresó reparos la legisladora Varinia Drisun, quien advirtió que se trata de una plataforma impulsada por una empresa dedicada principalmente a otras actividades comerciales y que no cuenta con un marco regulatorio específico en materia sanitaria. “Vemos una preocupación porque no está regulada”, señaló.

El debate dejó en evidencia la tensión entre innovación tecnológica y regulación estatal, y abrió la discusión sobre los límites y alcances de la telemedicina privada en el sistema de salud argentino, especialmente cuando intervienen grandes plataformas comerciales.

• LEER MÁS: El servicio de telemedicina de Mercado Libre causa un fuerte rechazo en profesionales de la salud de Santa Fe

Legislatura Telemedicina Mercado Libre
Noticias relacionadas
que documentacion exigen los controles provinciales en rutas durante las fiestas y las vacaciones

Qué documentación exigen los controles provinciales en rutas durante las fiestas y las vacaciones

santa fe celebrara navidad y ano nuevo en la playa con eventos gratuitos y un gran operativo de seguridad

Santa Fe celebrará Navidad y Año Nuevo en la Playa con eventos gratuitos y un gran operativo de seguridad

martes caluroso en la ciudad de santa fe

Martes caluroso en la ciudad de Santa Fe

El descarrilamiento del Belgrano Cargas vuelve a poner en foco la obra inconclusa de la Circunvalar Santa Fe.

Descarrilamiento del Belgrano Cargas: Provincia insiste con la finalización del Circunvalar, mientras crece el temor de los vecinos por una "tragedia"

Lo último

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Último Momento
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Ovación
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"