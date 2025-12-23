Uno Santa Fe | Santa Fe | Costo de la Construcción

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

El Índice del Costo de la Construcción del IPEC mostró en noviembre un alza del 1,3%, que vuelve a presionar sobre el valor final de las obras privadas. Cuánto cuesta el metro cuadrado

23 de diciembre 2025
Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

José Busiemi

El Índice del Costo de la Construcción elaborado por el IPEC registró en noviembre un aumento del 1,3% en el Gran Santa Fe. La suba estuvo impulsada por los incrementos en materiales, mano de obra y gastos generales, mientras que el valor del metro cuadrado continúa en alza.

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe volvió a mostrar una variación positiva durante noviembre, de acuerdo al informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El relevamiento oficial indicó que el nivel general del Costo de la Construcción (CC) aumentó 1,3% respecto al mes anterior, consolidando una tendencia de subas sostenidas a lo largo del año

Según el organismo provincial, el incremento mensual estuvo explicado por subas simultáneas en los tres grandes capítulos que componen el índice: Materiales, Mano de Obra y Gastos Generales, todos con variaciones en torno al 1,4%.

Cuánto cuesta hoy construir en el Gran Santa Fe

Uno de los datos más relevantes del informe tiene que ver con la evolución del costo del metro cuadrado de construcción. En noviembre de 2025, el valor promedio alcanzó los $846.528,46, marcando un nuevo máximo histórico para el aglomerado Gran Santa Fe. Construir una casa de 70 m²: $59.256.992,20

En términos interanuales, el costo de la construcción acumuló una suba del 19,3%, mientras que el incremento acumulado en lo que va de 2025 asciende al 16,9%, cifras que reflejan el impacto de la inflación en el sector y la presión constante sobre los insumos y la mano de obra.

Materiales: los principales aumentos del mes

El capítulo Materiales registró en noviembre una suba del 1,3% en el Gran Santa Fe. Entre los insumos que más aumentaron se destacan:

  • Maderas: +4,0%
  • Revoques finos: +3,6%
  • Cementos: +3,1%
  • Perfiles metálicos: +2,8%
  • Chapas: +2,8%
  • Pinturas y revestimientos: +2,4%

Estos incrementos impactan de manera directa en el presupuesto final de las obras, especialmente en viviendas unifamiliares, que son la base de cálculo del índice oficial

Mano de obra y gastos generales también empujaron el índice

Por su parte, el capítulo Mano de Obra mostró un aumento del 1,4%, impulsado por la aplicación del acuerdo salarial de la Uocra, que estableció una actualización sobre los salarios básicos vigentes al mes de octubre.

En tanto, los Gastos Generales también crecieron 1,4% en el Gran Santa Fe, principalmente por el incremento en los alquileres de maquinaria, como hormigoneras, que tienen un peso significativo en el costo total de la construcción.

Costo de la Construcción Gran Santa Fe Ipec
