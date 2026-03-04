Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

El intercambio generó tensión, aunque desde la capital provincial negaron agresiones y remarcaron que el conflicto debe resolverse en los ámbitos laborales correspondientes

Más de 100 integrantes de Asoem tomaron el obrador de Sauce Viejo y dejaron al intendente dentro del lugar

El intendente de la ciudad de Santa Fe , Juan Pablo Poletti , se refirió al conflicto que mantiene el gremio Asoem con el intendente de Sauce Viejo , Mario Papaleo , y dejó en claro que la Municipalidad capitalina no es parte de esa disputa , aunque trabaja para evitar que una eventual medida de fuerza impacte en los servicios municipales .

Ante la posibilidad de un paro que podría extenderse a la capital provincial, Poletti sostuvo: “Estamos ante un conflicto que no nos pertenece , que es de otra localidad, con su intendente y con un gremio donde deben intervenir el Ministerio de Trabajo y la Justicia para determinar cómo se articula”.

No obstante, aclaró que su preocupación surge cuando los vecinos de Santa Fe pueden quedar involucrados en una disputa ajena. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo evaluará las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad.

“El diálogo fue para aclararle que aquí se controló que el empleado que fichaba estaba en su lugar de trabajo. No pasó absolutamente nada”, afirmó. “El diálogo fue para aclararle que aquí se controló que el empleado que fichaba estaba en su lugar de trabajo. No pasó absolutamente nada”, afirmó.

“¿Por qué se va a suscitar acá en la ciudad de Santa Fe un paro sobre algo que no nos pertenece?”, planteó, y anticipó que, de ser necesario, podrían analizar herramientas como la conciliación obligatoria, además de sostener el diálogo con las partes involucradas.

asoem sauce viejo obrador Más de 100 integrantes de Asoem tomaron el obrador de Sauce Viejo y dejaron al intendente dentro del lugar gentileza

Tensión con Papaleo

Poletti también se refirió al cruce con el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, luego de versiones que hablaban de un fuerte entredicho entre ambos. El mandatario santafesino desmintió agresiones y aclaró que el intercambio fue para ordenar información.

“El diálogo fue para aclararle que aquí se controló que el empleado que fichaba estaba en su lugar de trabajo. No pasó absolutamente nada”, afirmó.

Según explicó, durante las movilizaciones que se realizaron en Sauce Viejo hubo controles estrictos de asistencia. “El que ficha está en su lugar de trabajo”, enfatizó, y sostuvo que el gremio puede organizar marchas con delegados o personal fuera de servicio, pero que el Municipio verificó el cumplimiento laboral.

En esa línea, defendió la respuesta municipal durante el último temporal, cuando —según indicó— cayeron más de 50 milímetros de lluvia y los equipos estuvieron “al pie de los vecinos”.

“Que actúen quienes tienen que actuar”

Poletti insistió en que la resolución del conflicto entre Asoem y Papaleo debe darse en los ámbitos correspondientes. “Si es legal o no lo que pretende el gremio, o lo que dice el intendente, eso lo deben dilucidar el Ministerio de Trabajo y la Justicia. No es el intendente de la ciudad de Santa Fe”, remarcó.

Confirmó además que su equipo mantiene diálogo permanente con la Provincia para intentar desactivar el posible paro y evitar que el conflicto se traslade a la capital.

“Estamos convencidos de que nuestra responsabilidad es garantizar que la ciudad funcione y tenga una vida normal. Vamos a trabajar hasta la hora que sea para destrabar este posible conflicto que no es nuestro”, concluyó el intendente.