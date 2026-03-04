Uno Santa Fe | Santa Fe | Poletti

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

El intercambio generó tensión, aunque desde la capital provincial negaron agresiones y remarcaron que el conflicto debe resolverse en los ámbitos laborales correspondientes

4 de marzo 2026 · 13:53hs
Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Más de 100 integrantes de Asoem tomaron el obrador de Sauce Viejo y dejaron al intendente dentro del lugar

gentileza

Más de 100 integrantes de Asoem tomaron el obrador de Sauce Viejo y dejaron al intendente dentro del lugar

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió al conflicto que mantiene el gremio Asoem con el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, y dejó en claro que la Municipalidad capitalina no es parte de esa disputa, aunque trabaja para evitar que una eventual medida de fuerza impacte en los servicios municipales.

Ante la posibilidad de un paro que podría extenderse a la capital provincial, Poletti sostuvo: “Estamos ante un conflicto que no nos pertenece, que es de otra localidad, con su intendente y con un gremio donde deben intervenir el Ministerio de Trabajo y la Justicia para determinar cómo se articula”.

No obstante, aclaró que su preocupación surge cuando los vecinos de Santa Fe pueden quedar involucrados en una disputa ajena. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo evaluará las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad.

“El diálogo fue para aclararle que aquí se controló que el empleado que fichaba estaba en su lugar de trabajo. No pasó absolutamente nada”, afirmó. “El diálogo fue para aclararle que aquí se controló que el empleado que fichaba estaba en su lugar de trabajo. No pasó absolutamente nada”, afirmó.

“¿Por qué se va a suscitar acá en la ciudad de Santa Fe un paro sobre algo que no nos pertenece?”, planteó, y anticipó que, de ser necesario, podrían analizar herramientas como la conciliación obligatoria, además de sostener el diálogo con las partes involucradas.

asoem sauce viejo obrador
Más de 100 integrantes de Asoem tomaron el obrador de Sauce Viejo y dejaron al intendente dentro del lugar

Más de 100 integrantes de Asoem tomaron el obrador de Sauce Viejo y dejaron al intendente dentro del lugar

Tensión con Papaleo

Poletti también se refirió al cruce con el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, luego de versiones que hablaban de un fuerte entredicho entre ambos. El mandatario santafesino desmintió agresiones y aclaró que el intercambio fue para ordenar información.

“El diálogo fue para aclararle que aquí se controló que el empleado que fichaba estaba en su lugar de trabajo. No pasó absolutamente nada”, afirmó.

Según explicó, durante las movilizaciones que se realizaron en Sauce Viejo hubo controles estrictos de asistencia. “El que ficha está en su lugar de trabajo”, enfatizó, y sostuvo que el gremio puede organizar marchas con delegados o personal fuera de servicio, pero que el Municipio verificó el cumplimiento laboral.

En esa línea, defendió la respuesta municipal durante el último temporal, cuando —según indicó— cayeron más de 50 milímetros de lluvia y los equipos estuvieron “al pie de los vecinos”.

“Que actúen quienes tienen que actuar”

Poletti insistió en que la resolución del conflicto entre Asoem y Papaleo debe darse en los ámbitos correspondientes. “Si es legal o no lo que pretende el gremio, o lo que dice el intendente, eso lo deben dilucidar el Ministerio de Trabajo y la Justicia. No es el intendente de la ciudad de Santa Fe”, remarcó.

Confirmó además que su equipo mantiene diálogo permanente con la Provincia para intentar desactivar el posible paro y evitar que el conflicto se traslade a la capital.

“Estamos convencidos de que nuestra responsabilidad es garantizar que la ciudad funcione y tenga una vida normal. Vamos a trabajar hasta la hora que sea para destrabar este posible conflicto que no es nuestro”, concluyó el intendente.

Poletti Papaleo intendente
Noticias relacionadas
como funcionara el plan para que empleados publicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Cómo funcionará el plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

el padre axel aguinchona agradecio el apoyo tras el accidente y pidio no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

el agotador derrotero de un paciente con cancer linfatico al que la obra social ospat le freno la quimioterapia

El agotador derrotero de un paciente con cáncer linfático al que la obra social OSPAT le "frenó" la quimioterapia

Paro de Asoem

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Lo último

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Último Momento
Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

El municipio fijó un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

El municipio fijó un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ovación
Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

¿Cuándo jugará Colón el partido postergado ante Chaco For Ever?

¿Cuándo jugará Colón el partido postergado ante Chaco For Ever?

Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos