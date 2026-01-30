Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

El último monitoreo municipal detectó actividad de Aedes aegypti en gran parte de la ciudad. Aunque todavía no hay casos confirmados de la enfermedad, la combinación de lluvias y calor acelera la reproducción del vector.

30 de enero 2026 · 19:03hs
La Municipalidad de Santa Fe, a través de su monitoreo entomológico semanal, confirmó que la presencia del mosquito transmisor del dengue creció significativamente en la capital provincial. Durante la última semana epidemiológica, el análisis de las 60 ovitrampas distribuidas en el ejido urbano reveló que 30 barrios dieron positivo, detectándose tanto huevos como ejemplares adultos.

Desde la Secretaría de Salud municipal aclararon que, a la fecha, no existen casos positivos de dengue en personas dentro de la ciudad. Sin embargo, advirtieron que la alta densidad del mosquito Aedes aegypti tras las recientes lluvias eleva el riesgo de circulación viral si no se extreman las medidas de higiene en los hogares.

Mapa de la actividad del mosquito

El informe detalla que en sectores como el Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral y Guadalupe Oeste la situación es más compleja, ya que se detectó la presencia de ambos estadios del insecto (huevos y adultos).

Los 30 barrios con presencia confirmada son:

Zona Norte: Guadalupe (Oeste, Este, Central y Noreste), Altos del Valle, Ceferino Namuncurá, Juventud del Norte, Cabaña Leiva.

Zona Centro y Este: Mariano Comas, Candioti (Norte y Sur), Centro, Sargento Cabral, Mayoraz, República de Los Hornos.

Zona Oeste: Ciudadela Norte, San Pantaleón, Barranquitas Sur, Parque Garay, San Lorenzo, Chalet.

Costa y alrededores: La Guardia, Colastiné Norte, Alto Verde, La Boca.

El sistema de monitoreo

Este seguimiento se realiza mediante un convenio con expertos de la FICH-UNL (CEVARCAM). El sistema utiliza ovitrampas que actúan como sensores biológicos, permitiendo a las autoridades saber exactamente dónde están poniendo huevos las hembras y priorizar allí los operativos de descacharrado asistido.

Recomendaciones clave para vecinos

Ante este escenario, la Municipalidad solicitó la colaboración activa de la ciudadanía para eliminar los criaderos:

  1. Vaciar recipientes: Cualquier objeto que acumule agua tras las lluvias debe darse vuelta o eliminarse.
  2. Agua caliente en desagües: Verter agua hirviendo en canaletas y rejillas para destruir huevos.
  3. Cuidado de mascotas: Cambiar el agua de los bebederos diariamente y frotar las paredes del recipiente.
  4. Acceso a brigadistas: Facilitar el ingreso del personal municipal identificado para las tareas de descacharrado. Ante dudas sobre la identidad de los trabajadores, llamar al 0800 777 5000.
