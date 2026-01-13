Uno Santa Fe | Santa Fe | febrero

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Así lo indicó el secretario de Cooperación del Gobierno provincial, Cristian Cunha. Aseguró que "se esperan más lluvias y es posible que haya más casos a partir de febrero, marzo y abril".

13 de enero 2026 · 19:08hs
No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe
No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

El secretario de Cooperación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, advirtió que “no hay que relajarse” frente al dengue y alertó que, con la llegada de nuevas lluvias, “es posible que haya más casos a partir de febrero, marzo y abril”, a pesar de que hasta el momento la provincia no registra contagios.

Cunha insistió en no bajar la guardia frente a un escenario climático favorable para el mosquito: “No hay que relajarse. Se esperan más lluvias y es posible que haya más casos a partir de febrero, marzo y abril. Si alguien viaja y contrae la enfermedad, el vector después la transmite en su entorno cercano”.

El mosquito que transmite el dengue ya estuvo durante todo el año en la provincia de Santa Fe”, remarcó el funcionario, al explicar que los monitoreos realizados durante 2025 confirman la presencia permanente del vector.

LEER MÁS: Santa Fe comienza 2026 sin casos de dengue, pero con actividad del mosquito vector en distintos barrios

Prevención

En ese sentido, subrayó que la clave es sostener la prevención: “Si llueve, hay que descacharrar; usemos repelente porque es esencial. La prevención es fácil, pero tenemos que ocuparnos”.

descacharrado dengue municipalidad
Recomendaciones descacharrado en el hogar

Recomendaciones descacharrado en el hogar

Cunha explicó que el plan Objetivo Dengue es “un programa interministerial, de cinco ministerios; en realidad, un plan de gestión que justamente se centra en la prevención, pero que nunca paró”. Según indicó, la iniciativa surgió como respuesta a la grave situación atravesada durante la última gran epidemia. “Se inició a partir del problema que tuvimos en el período 2023-2024. Tuvimos en proyección más de 600.000 casos y, lamentablemente, muertes por esta enfermedad”, recordó en declaraciones a la emisora LT10.

A partir de ese escenario, señaló que “fue decisión del gobernador que había que atacar este tema, pero no de forma coyuntural, sino planificada”. En esa línea, destacó el trabajo conjunto con los gobiernos locales: “Es un equipo de la provincia que trabaja con los municipios porque, en definitiva, son quienes reciben al vecino, los que están todos los días frente a frente”.

Vacunación contra el dengue

Uno de los ejes centrales del plan es la vacunación. Al respecto, Cunha remarcó que Santa Fe fue pionera en la compra de dosis: “Ha sido la primera provincia, la que más vacunas compró por una decisión del gobernador. Compramos inclusive más que todo lo que adquirió Nación en su conjunto”. Detalló además que “ya se han colocado más de 158.000 vacunas de las 160.000 que habíamos comprado”.

En cuanto a la efectividad de la campaña, precisó que “hasta ahora el 91 % de las personas que se vacunaron completaron los dos esquemas” y aclaró que “una vez que se completa, la protección es mucho mayor”. También recordó que “todos aquellos de entre 20 y 59 años que hayan tenido dengue, incluso en la epidemia de 2023-2024, pueden ir a vacunarse; la vacuna es gratuita”.

El funcionario señaló que otro pilar del plan es la concientización social. “Para nosotros lo fundamental es la educación. Entendemos que los chicos lo absorben como algo cotidiano y que debe ser una tarea de todos los días”, afirmó.

febrero dengue Santa Fe
Noticias relacionadas
El celular dentro de las aulas

El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas "para mejorar los aprendizajes"

el presidente javier milei agendo el 3 de febrero para una posible visita a santa fe

El presidente Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Hantavirus y leptospirosis en Santa Fe son transmitidos por roedores

Situación epidemiológica de Santa Fe: hantavirus y tos convulsa en la mira

Colectivos urbanos 

El Municipio analiza un aumento del boleto de colectivos y busca mantener la tarifa lo más baja posible

Lo último

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: "Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir"

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Último Momento
Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: "Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir"

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Darío Sarmiento: Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"