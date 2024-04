Dengue en Santa Fe: tras el último fin de semana largo, temen un rebrote de casos en algunos departamentos

Causa Inundación 2003: Santa Fe no apelará la sentencia de la Corte Suprema y pagará a los damnificados

Desde el comienzo del 2024, Santa Fe contabilizó en su territorio 30.690 casos de dengue, según detalló este viernes la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, quién indicó que además se comienzan a sumar a la información de cada semana epidemiológica “los casos que se registran en la planilla de consulta habitual y se relevan en el sistema informático". En ese sentido, detalló que se notificaron 7.277 casos por criterio clínico-epidemiológico, por lo que el total de casos es 37.967, sumando las dos formas de confirmación.

“Estamos esperando el balance de lo que va a suceder en las próximas dos semanas, teniendo en cuenta el último fin de semana largo, por la movilización de la población que podría plantear alguna situación de rebrote en algunos de los departamentos”, aseguró Uboldi respecto a la situación.

En cuanto a la representatividad, los 19 departamentos de la provincia están con casos, con distinto peso y evolución, indicó la funcionaria y señaló: “Continúa bajando la representatividad del departamento Rosario a nivel provincial, si recordamos que habíamos comenzado con un 80% del peso de los casos en ese departamento”.

Actualmente, precisó que el 54 por ciento de los casos corresponden a la zona de Rosario, el resto se distribuye en un 7,5 % a La Capital, 6,6 % en Castellanos, 5,5 % en San Cristóbal y un 4,7% en Las Colonias, siendo estos los departamentos más afectados.

Por ahora, los serotipos circulantes en la provincia siguen siendo DEN 1 y DEN 2 principalmente, y sólo se detectó un caso de DEN 3 en una sola persona con antecedentes de viaje a una provincia con circulación.

Cinco fallecidos más por dengue en Santa Fe

Respecto de la información brindada en el último parte, se sumaron cinco fallecidos, dos de ellos en el departamento Rosario, una joven de 19 y un hombre de 71 años de edad. Además, tres del departamento La Capital, una adolescente de 16, y dos mujeres de 34 y 51 años. En todas las personas se detectó el serotipo DEN2 y tres de los pacientes presentaban condiciones de riesgo o comorbilidades.

En este sentido, Uboldi recordó que para la confirmación de cada fallecimiento se investiga la historia clínica de la persona, el proceso de atención y los resultados de estudios realizados.

“Venimos monitoreando muy detalladamente estos casos para ver el proceso de atención, las comorbilidades, dónde fueron atendidos y sobre todo para buscar las confirmaciones, a partir de un acuerdo con Nación de cargar aquellos que tienen confirmación de la situación de dengue”, dijo Uboldi.

Las personas fallecidas, desde el comienzo de este año, con diagnóstico confirmado de dengue son 17 en toda la provincia 7 del departamento Rosario, 7 de La Capital, 1 de Castellanos, 1 de Las Colonias y 1 de Constitución. El 65% de las personas que fallecieron presentaban comorbilidades más bajas”.

Qué es el dengue y cómo se transmite

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad.

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

El dengue, al igual que la fiebre chikungunya, sólo se transmite a través de la picadura del mosquito, no de persona a persona, ni a través de objetos ni de la leche materna. El mosquito en cuestión es el Aedes aegypti. Este insecto tiene distintas etapas de desarrollo: los huevos, las larvas, las pupas (etapas que transcurren en el agua) y los mosquitos adultos (cuando ya pueden volar).

Es importante destacar que este mosquito no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares pueden ser criaderos de otras especies de mosquitos que no transmiten estas enfermedades. El mosquito del dengue se cría en lugares sombríos y húmedos. Los sitios oscuros aseguran que el agua de los recipientes no sobrepase ciertas temperaturas que serían letales para los huevos, larvas y pupas. Cuando son adultos requieren de humedad para sobrevivir mayor tiempo, así los pastos altos son un ambiente ideal que ofrece alimento y refugio del Aedes aegypti. Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero.