Descuentos por cobro de plus: el Colegio de Médicos dice que "es ilegal" y que "no va a solucionar el problema"

Del mismo modo, el ministro de Economía, Pablo Olivares, reportó que a los médicos que cobren plus se les descontará el monto del estímulo que Iapos paga a los profesionales por emisión de recetas digitales. Si el monto no fuera suficiente, se descontará de las carteras en las que cobre el profesional denunciado.

Con respecto a la disposición anunciada, el vicepresidente del Colegio de Médicos, Daniel Rafel, dijo a UNO Santa Fe que "es ilegal", y que "cualquier abogado demanda a la provincia y le gana".

"Esto no sirve para nada, esto es política, porque no van a resolver el problema del plus ni de la financiación de la salud, la plata les va a seguir sin alcanzar. Tengo una visión de que todo esto es pirotecnia, no sirve, porque el déficit que tiene el Iapos es muy importante", consideró.

Sobre este déficit, Rafel dijo que "el sistema lo determina así", ya que "no le alcanza para funcionar ni el aporte del afiliado, ni el patronal, que es el 9% en total, que va destinado para la obra social sobre el sueldo básico".

"No le va a alcanzar nunca para financiar la medicina actual", sentenció el vicepresidente del Colegio, a la vez que reiteró que "lo que se pide de copago es para completar la diferencia entre el valor que el Colegio dice que se debe cobrar, y lo que en realidad le llega al bolsillo del profesional que atiende por Iapos".

Actualmente la consulta está valuada en $20.000, y desde el Colegio reportaron casos de copagos de hasta $15.000.

Cómo funcionarán las multas por plus médico

"La vigencia de la ley prohibe el cobro del plus, en Iapos y a cualquier obra social. Lo que anunciamos es complementario a esta ley. Iapos es la primera obra social que va a compensar a los afiliados víctimas de cobro de plus, mediante una denuncia que estará disponible a partir de septiembre en la app", detalló el ministro de Economía durante la conferencia de prensa de este lunes por la mañana.

Olivares aseguró que al afiliado no se le pedirán "pruebas imposibles", a diferencia del régimen actual, en el que se debe presentar una factura o un chat. También enfatizó que la compensación será con fondos provinciales, no con los de la obra social.

"Al permitirnos el bono digital tener esa trazabilidad, vamos a poder tener esa comprobación y vamos a creerle al afiliado con el monto que indique", contó el titular de la cartera .

Otro detalle importante es que la denuncia será con preservación de datos, es decir, el prestador sabrá quien ha denunciado la práctica.

Con respecto al prestador, además del descuento, será advertido a la tercera denuncia e informará a la Defensoría del Pueblo. Los prestadores con un extremo de denuncias serán excluidos del padrón.