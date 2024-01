Desde este martes bioquímicos cobrarán una diferencia de aranceles para realizar estudios

Aseguró además: "Antes de tomar esta determinación charlamos con obras sociales y prepagas sobre distintas alternativas para encontrarle una solución parcial al problema que impacta de manera muy fuerte a los profesionales sobre todo en este momento económico, pero tuvimos muy pocas respuestas y es por eso que hemos tomado esta medida a cumplir en el corto plazo, para poder continuar con la búsqueda de soluciones con todos los actores".

"También sabemos que la medida afecta al bolsillo del paciente y no nos parecía buena, pero llegamos al punto de no poder costear reactivos para realizar determinados análisis. En Santa Fe lo que se decidió es cobrar una diferencia de arancel por cada práctica. Nosotros contamos con un sistema de gestión propio que permite hacer un cálculo de lo que se debe cobrar a cada prestador. A su vez pusimos dos categorías: obra social y prepaga, que determinará cuál es el monto que le corresponde a cada afiliado. No se trata de un arancel fijo, sino que el paciente deberá consultar con el laboratorio el cobro del arancel antes de acudir a la cita. Además remarcaron que los afiliados a Iapos, Pami, Medifé, Sadaic, Mutual del Clero y Osdea quedan exentos del pago de los mismos.

"Es una medida transitoria ya que esperamos a la brevedad poder llegar a un acuerdo con las obras sociales y prepagas y allí de manera automática también se dejará de cobrar ese arancel. Es justamente para provocar que las obras sociales nos respondan porque de lo contrario no hay respuesta", reflexionó la profesional.

"Somos más de 200 laboratorios y lo que buscamos es que ninguno cierre y no perder a ningún prestador como contrato. Estamos siempre abiertos al diálogo para poder trabajar juntos", cerró.

