Desde Santa Fe presentarán un amparo en la justicia para que Nación repare la Ruta Nacional 11

Sobre las innumerables roturas a lo largo de la Ruta Nacional 11 expresó: "La empresa retomó lo que había empezado en 2023, hizo el trabajo previo. No se pagaron las deudas de Nación, por lo que la empresa levantó las máquinas, suspendió a los empleados y se fue. Esas reparaciones parciales no aguantaron y es alarmante, suicida".

"El amparo indica que el Gobierno nacional se haga cargo de la reparación de la Ruta 11, hay que evitar más muertes como prioridad en el amparo y obligar al Estado que cumpla su función inicial. En todos los países el sistema para mantener una ruta nacional es con peajes y Nación los sacó todos sobre la 11", afirmó Scarpín.

ruta 11.jpg Un tramo de la Ruta Nacional 11 en muy mal estado.

Reclamo en Buenos Aires

El Gobierno santafesino volvió a reclamar formalmente ante Nación por el estado de las rutas nacionales que cruzan la provincia, ya no por fondos sino para que se concrete la promesa de ceder la concesión de los caminos y de esa manera se pueda encarar obras locales de mantenimiento y reparación.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, viajó a Buenos Aires para mantener una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el nuevo responsable de Vialidad Nacional, con la intención de que la Nación confeccione el decreto para el mencionado traspaso. Se mencionó que la idea de provincia es una concesión para mantener y reparar los corredores viales con un sistema de peajes.

Falta de definiciones de Nación

Enrico habló tras el encuentro en Buenos Aires y se mostró contrariado por la lenta resolución en otorgar una concesión y la exasperante falta de respuesta del Gobierno nacional.

"Si no van a reparar las rutas nacionales porque al presidente Milei no le interesa, porque no tienen plata o lo que fuere, al menos permitannos que lo hagamos nosotros con algunas rutas en muy mal estado. Caputo lo admite y están de acuerdo pero es un Gobierno que vive cambiando de funcionarios, en el área de Vialidad pasó eso, por lo que demora la concreción de esto", remarcó Enrico.

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe que se encuentran en un estado calamitoso y sobre las que se pretende que se otorgue una concesión para con la provincia son la Ruta Nacional 11 que corre de norte a sur en el centro de la provincia, la Ruta Nacional 33 en el tramo desde Rufino hasta Rosario y la ruta A012, la cual es una ruta portuaria cercana a Rosario, con lo que estiman un tramo de 1.000 kilómetros de ruta necesarios de reparar.