Después de varios meses de reclamos terminó la obra de Calchines y Alberdi y se restableció el tránsito vehicular

La Municipalidad se hizo cargo de la reparación del badén que había quedado dañado por una obra inconclusa de Nación vinculada a la ampliación de la planta potabilizadora de ASSA

9 de septiembre 2025 · 07:47hs
Después de varios meses de reclamos terminó la obra de Calchines y Alberdi y se restableció el tránsito vehicular

Finalizaron los trabajos en la tradicional esquina de barrio Candioti Sur y se habilitó el tránsito vehicular. La Municipalidad se hizo cargo de la reparación del badén que había quedado dañado por una obra inconclusa de Nación vinculada a la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (ASSA).

Obras inconclusas de ASSA en barrio Candioti Sur

La situación había generado serios inconvenientes a los vecinos del barrio Candioti Sur, además de afectar una vía clave de acceso a la Cervecería Santa Fe.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, destacó que la decisión de ejecutar los trabajos respondió a un pedido de los vecinos y al compromiso asumido por el intendente Juan Pablo Poletti.

Las tareas incluyeron la recomposición de la base, la colocación de RDC, hormigón armado y carpeta asfáltica definitiva con una inversión municipal superior a los 20 millones de pesos.

• LEER MÁS: Abandono de obras y calles anegadas: tras meses de reclamo, arrancaron con la reparación Alberdi y Calchines

