Desvalijaron una tradicional rotisería: se llevaron herramientas por un valor de $1.500.000

robo rotisería 3.jpg

robo rotisería 2.jpg

Néstor, dueño del local, dialogó con el Móvil de UNO 106.3: "Otra vez nos tocó, ya que no es la primera vez que vivimos un hecho de inseguridad, sino la tercera de esta manera mientras que a mano armada fueron otras seis, además de que ya tengo contabilizado el robo de 23 motos en lo más de 30 años de historia del comercio".

"Esta vez te puedo decir que los delincuentes se han pasado porque se llevaron casi hasta el alma del negocio. Las herramientas que robaron son muy caras hoy por hoy, pero pese a esto tengo que abrir porque tengo que comenzar a recuperar la plata. Lo que necesitaría comprar sí o sí sería la notebook donde tengo las aplicaciones para poder vender y la cortadora de fiambre", agregó.

Por último se lamentó: "Pese a todo, sé que esta situación no va a cambiar así que no me queda otra que juntar fuerzas y seguir", al mismo tiempo que al ser consultado sobre el monto al que equivale lo robado, aseguró que "rondaría $1.500.000".

