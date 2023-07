Día del amigo: pese al "momento complicado", los bares ya trabajan con "muchas reservas"

Bares bar noche.jpg

Además, desde el sector indicaron que hay "muchas consultas y reservas" para el fin de semana. "La gente empezó primero por el día jueves, luego se volcó también al día miércoles y después el que no encuentra su lugar en esos días sale a festejarlo el resto del fin de semana", agregó Macinsky.

A propósito de la oferta gastronómica en los locales, el referente manifestó: "Depende de cada establecimiento, tiene una oferta y una promo en particular, también para que cualquiera de los comensales que se acercan a nuestro establecimiento no tengan demoras como es una fecha de bastante concurrencia. Si bien la gente sale con la animosidad de celebrar y más distendida y relajada, o ese es el espíritu, también desde nuestro lado, desde la empresarialidad, tratamos de que la gente no tenga demoras a la hora de solicitar su menú o su promoción.

Embed SANTA FE | Bares repletos con inflación del 114%: un fenómeno que se repite cada fin de semana en Santa Fe https://t.co/jqPWGbRcnh — UNO Santa Fe (@unosantafe) June 25, 2023

En relación a los que se deciden a último momento como rezagados, Macinsky sostuvo: "No tienen que dejar de hacer la consulta, no todos los establecimientos tienen ya su ocupación a tope o a pleno. Va a ser una jornada donde van a estar todos los establecimientos preparados para recibir la gente que quiere salir a celebrar este día tan importante.

Haciendo un balance del presente gastronómico en la ciudad, el empresario postuló: "El sector está en una situación bastante compleja debido a la inestabilidad que tienen los precios y a los aumentos que no se le pueden volcar a los cliente en la mayoría de las veces. En ese contexto, lo tiene que absorber el empresariado. También hay una realidad, y es que en nuestra actividad la gente no sale todos los días a consumir, es una cuestión de estos tiempos, que estamos viviendo una crisis económica. Entonces estamos atravesando un momento que no es el mejor de todos".