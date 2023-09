Día del Cine Santafesino: quién fue Fernando Birri y por qué transcendió a Latinoamérica con su arte

Amiel Rodríguez, coordinadora de Sapukay, destacó la importancia del mismo: "Es un espacio cultural, que está a primera mano de los rinconeros y santafesinos que vienen a conocer la historia de Fernando Birri, un personaje importante para el cine santafesino, pero también latinoamericano. Es importante este lugar en tanto puede contar y traer al presente, dialogar con todos los aportes de Fernando, con las cosas que suceden en nuestro cotidiano, con nuestro cine de hoy. Cómo podemos problematizar los avatares y sucesos como ciudadanos y ciudadanas, que quedaron registrados en pantalla grande, chica e incluso en las producciones que realizan hoy los distintos medios, no solo sobre el cine como espacio de encuentro, sino también para todas las plataformas".

"Birri era una persona muy multifacética, así que en Sapukay tenemos escritos y algunos textos inéditos, poemas y objetos personales que tiene que ver con su estadía, esta casa y la magia, la mística que Fernando le ponía a este espacio", indicó. Además, en el lugar se pueden encontrar su escritorio, su máquina de escribir, sus cartas, obras pictóricas creadas por él y cintas que se están conservando en el archivo personal.

La coordinadora explicó cómo trascendió su cine a nivel nacional e internacional. En homenaje de su vida y obra, entre las que se destacan "Tire Dié", al igual que la herencia cultural que dejó Juan Carlos Arch, se puso la fecha del Día del Cine Santafesino: "En un momento se lanzó con esta generación a pensar una escuela de cine documental en Santa Fe y una de las primeras en el país, cuando era muy necesario comunicarnos, mostrando una identidad de una Latinoamérica en resistencia, creciendo un montón desde lo intelectual. Muchos y muchas fueron los que estuvieron detrás de esto, pero Fernando termina siendo el que representa en su andar y peregrinaje esta idea del nuevo cine latinoamericano. Un punto de partida para un montón de ideas, y hoy sigue siendo una fuente de alimentación para otras".

"Fue una época muy fructífera del cine documental y poder plantear; como decía Fernando, la cámara a la altura de los ojos de los hombres; utilizar el arte, ya que se aferraba un montón a la poesía y sacaba de ahí muchas herramientas para poder pensarnos como sociedad; tener acá su casa y su archivo, donde hurgar cómo sostuvo esa experiencia y la fue llevando de un país a otro y posicionando a Santa Fe en un montón de lugares; es maravilloso", agregó.

Entre sus varias obras, resaltó a "Tire Dié" y que alcanzó reconocimiento mundial: "Fue la primera encuesta social de cine, es una película que en principio duraba más de una hora y por los vecinos y vecinas que participaron de esa experiencia se fue recortando, quedó de 35 minutos, ya que también fueron los protagonistas de esa historia".

Sostuvo que en Santa Fe se siguen encarando proyectos de cine. "No es nada fácil, pero Santa Fe es un polo audiovisual muy importante, hoy se está peleando su ley de cine santafesino. Siempre decimos que es rarísimo que la provincia no tenga su normativa, porque hay mucha producción, está la Escuela de Cine Documental, hay realizadores que vienen del campo de la animación y que son reconocidos mundialmente, hay productoras santafesinas y producciones independientes. Lo podemos reconocer como un polo productivo tan grande que filmar una película no solo mueve a todos los trabajadores y trabajadores de este ámbito, sino que también mueve hotelería, turismo, entre otros", manifestó Rodríguez. Sapukay, además de mantener firme la vida y obra de Birri, ayuda a otras películas o producciones que requieran de ciertos recursos.

Por otro lado, Amiel fomenta y desarrolla el cine local. Al respecto, detalló: "Con un grupo de rinconeros y rinconeras se está sosteniendo un espacio llamado Cine Club Rincón y que es parte del Cine Club Santa Fe. Considero que primero los espacios y las ofertas tienen que poder ofrecerse. En la medida en que las películas puedan brindarse en Rincón y que en Santa Fe pueda estar a la mano, tanto del bolsillo como del colectivo para acercarse y cuantos más lugares haya para ver películas, recién ahí vamos a ver si es algo que la gente quiera hacer o no, cuando no está ofrecido es muy difícil".

"Santa Fe tuvo históricos cines, cada 10 cuadras había uno y hoy hay una tarea para recuperar los espacios culturales de la provincia y las organizaciones sociales se están ocupando de proyectar películas y eso los acerca a la pantalla grande, a poder disfrutar de ese lenguaje en sus múltiples formas. Tenemos el streaming y las películas en el cine, pero también los videos y las producciones pequeñas y caseras y que nos gusta consumir", cerró.

