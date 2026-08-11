Dos accidentes fatales en cinco días en la ruta 34: Enrico comparó el abandono de las rutas nacionales con la tragedia de Once

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la falta de mantenimiento de las rutas que atraviesan la provincia. Aseguró que los fondos provenientes de impuestos destinados a su reparación no se utilizan para ese fin y advirtió por posibles consecuencias judiciales.

Choque múltiple en la ruta nacional 34, cerca de Luis Palacios una de las vías en peores condiciones

El estado de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de las críticas del Gobierno de Santa Fe luego de dos siniestros fatales ocurridos en apenas cinco días sobre la ruta nacional 34 . El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, apuntó contra la administración de Javier Milei y cuestionó la falta de mantenimiento de las vías que atraviesan la provincia.

En declaraciones a LT8, el funcionario sostuvo que el deterioro de las rutas nacionales es consecuencia de la falta de inversión y de la decisión del Gobierno nacional de no destinar a su reparación los recursos que se recaudan con impuestos vinculados al mantenimiento vial .

En ese contexto, Enrico trazó una comparación con uno de los mayores accidentes ferroviarios de la historia argentina. “Es como la tragedia de Once, pero por goteo”, afirmó, en referencia a los siniestros que se producen en distintos puntos del país como consecuencia, según su planteo, del deterioro de las rutas.

“Las rutas nacionales se están viniendo abajo. Eso se lo advertimos en su momento al gobierno nacional, varias veces en más de dos años”, señaló el ministro. Y cuestionó que, mientras existen recursos destinados al mantenimiento vial, esos fondos puedan ser utilizados para otros fines.

Reclamos judiciales contra Nación

Enrico también advirtió que la situación podría derivar en consecuencias judiciales, incluso penales, y sostuvo que existen fallos de la Justicia Federal que ordenan al Estado nacional reparar distintas rutas del país.

“Hay una serie de fallos de la Justicia Federal en todo el país que le dicen a Nación que debe reparar las rutas. El gobierno no las repara y se van juntando sentencias que condenan”, afirmó.

El ministro también apuntó contra los legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Santa Fe y reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados para el mantenimiento de las rutas.

“Nosotros tenemos coincidencias con el gobierno nacional. Las cosas que están bien las acompañamos, pero en el tema de las rutas nacionales, no estamos de acuerdo en lo más mínimo”, remarcó.

Qué pasa con la A012

Enrico destacó que la Provincia comenzó a intervenir sobre la ruta nacional A012, luego de que Santa Fe asumiera su reparación. Sin embargo, aclaró que el Gobierno provincial también debe atender el mantenimiento de su propia red vial.

“En Santa Fe, más que la gestión, no podemos hacer. Incluso nos hicimos cargo de la ruta nacional A012 y comenzamos a repararla. Más que eso, no podemos hacer, porque también tenemos rutas provinciales que debemos arreglar”, sostuvo.

Sobre los trabajos que ya comenzaron, explicó que actualmente se trabaja en dos frentes y la próxima semana se sumará un tercero.

Uno de los sectores intervenidos se encuentra entre la ruta nacional 34 y el cruce ferroviario. Otro frente estará ubicado en los ramales de la A012 y la autopista a Buenos Aires, en cercanías de General Motors. Además, se iniciarán trabajos en Roldán, donde está previsto un corte total de tránsito debido al estado de ese tramo.

Enrico insistió en que la responsabilidad sobre el mantenimiento de las rutas nacionales corresponde al Gobierno nacional y sostuvo que ni el gobernador Maximiliano Pullaro ni él deben responder por el destino de esos fondos.