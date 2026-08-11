Moretti volvió a cuestionar a San Lorenzo y lanzó una fuerte advertencia: "Están dejando sin futuro al club"

Moretti apuntó contra la actual conducción, cuestionó el manejo del plantel y alertó por la situación económica de la institución.

Marcelo Moretti volvió a quedar en el centro de la escena de San Lorenzo luego de realizar fuertes cuestionamientos hacia la actual conducción. El ex presidente aseguró que durante su gestión quedaron importantes recursos económicos y futbolistas con valor de mercado, y consideró que las decisiones posteriores perjudicaron el patrimonio de la institución. Además, anticipó un panorama financiero complicado para los próximos meses.

El ex presidente defendió su gestión

Moretti salió al cruce de las autoridades actuales y puso sobre la mesa los recursos que, según afirmó, quedaron disponibles cuando terminó su administración.

“Les dejé 20 millones de dólares en cuatro jugadores; a ver qué hacen”, expresó el ex dirigente, quien también detalló que al momento del cambio de conducción San Lorenzo disponía de alrededor de 7.700 millones de pesos, una cifra que por entonces representaba cerca de cinco millones de dólares.

En ese monto, Moretti incluyó diferentes ingresos que habían ingresado a las arcas del club. Entre ellos enumeró 1.500 millones correspondientes a la última cuota de Elián Irala, 4.500 millones por abonos, 1.200 millones producto de la transferencia de Jhohan Romaña y otros 500 millones derivados de derechos de formación y solidaridad vinculados a Facundo Fernández Mercau.

El ex presidente sostuvo que esos fondos fueron determinantes para que la institución pudiera afrontar algunas de sus obligaciones. Según explicó, la nueva dirigencia utilizó esos recursos para levantar inhibiciones, incorporar jugadores y ponerse al día con los salarios del plantel.

Moretti también recordó el contexto en el que había asumido la conducción del club. Aseguró que en diciembre de 2023 su gestión tuvo que realizar un aporte de siete millones de dólares para afrontar la situación económica que atravesaba San Lorenzo.

Duras críticas por el manejo del plantel

Además de hablar de dinero, Moretti cuestionó las decisiones vinculadas con el armado del equipo profesional y el manejo de los derechos económicos de los futbolistas.

El ex presidente puso como ejemplos las situaciones de Romaña, Báez, Montenegro, Gallardo, Salinardi e Insaurralde, a quienes mencionó al referirse a futbolistas cuyos derechos o posibilidades de generar ingresos para el club se habrían reducido.

También apuntó contra la incorporación de jugadores experimentados y bajo la modalidad de préstamo. Para Moretti, este tipo de operaciones no permiten construir un patrimonio deportivo que pueda generar ingresos importantes en el futuro.

“Están dejando sin futuro a San Lorenzo”, afirmó. Y agregó una crítica directa al rumbo que tomó la institución: “Todo el trabajo que fuimos consolidando en 2024 y 2025 lo están destruyendo”.

En su análisis también incluyó los gastos que demanda actualmente el fútbol profesional. Moretti aseguró que hacia finales de 2025 su administración había dejado un presupuesto mensual de aproximadamente 650 millones de pesos para el plantel, más otros 30 millones destinados al cuerpo técnico.

Según sus números, el desembolso actual sería considerablemente mayor: rondaría los 1.500 millones de pesos mensuales para el fútbol y unos 120 millones para el cuerpo técnico.

El ex dirigente cerró su análisis con otra advertencia sobre el futuro institucional del Ciclón. “Hoy no tenemos proyecto de club”, sostuvo, al tiempo que anticipó la posibilidad de que aparezcan nuevas inhibiciones y reclamos judiciales contra la institución.

En ese escenario, Moretti consideró que San Lorenzo podría verse obligado a transferir a algunos de sus futbolistas para conseguir ingresos. Entre los jugadores que podrían representar una fuente de dinero para el club mencionó al arquero paraguayo Orlando Gill y al delantero Alexis Cuello.