El alivio en Deportivo Pereira: Miguel Palacios fue encontrado sano tras el terremoto

El juvenil había quedado incomunicado después de regresar a su barrio tras el entrenamiento. Luego llegó con su familia y en muy buen estado.

El juvenil Miguel Palacios fue localizado sano y salvo después de varias horas de incertidumbre en Deportivo Pereira. Había regresado a su barrio tras el entrenamiento, pero nadie podía comunicarse con él. Finalmente, el club confirmó que estaba junto a su familia y sin lesiones. El corte de batería en su teléfono había impedido cualquier contacto durante la emergencia nacional.

La ausencia de noticias sobre Palacios generó alarma dentro de Deportivo Pereira. El futbolista había terminado su jornada de entrenamiento y regresado a su barrio, pero desde entonces no respondía las llamadas ni podía establecerse contacto con él.

La preocupación creció rápidamente debido al terremoto de 7,4 grados que golpeó distintas zonas de Colombia y tuvo a Pereira entre las ciudades más afectadas. Mientras el plantel profesional se encontraba en Barranquilla para enfrentar a Junior, integrantes del club permanecieron en la ciudad para intentar encontrar al jugador.

El entrenador Arturo Reyes había sido quien dio a conocer públicamente la situación y pidió ayuda para localizar al juvenil. La dirigencia también activó un operativo para obtener información sobre su paradero.

Una noticia que llevó tranquilidad

Después de varias horas de tensión, Palacios había sido encontrado junto a sus familiares y se encontraba en buenas condiciones. La explicación de la incomunicación fue que el teléfono celular se había quedado sin batería.

La noticia significó un alivio para sus compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores de Deportivo Pereira, que seguían con preocupación las consecuencias del desastre natural.

El terremoto dejó numerosas víctimas y daños materiales en distintas zonas del país. Además, la emergencia obligó a modificar la agenda deportiva y provocó, entre otras consecuencias, la postergación del encuentro entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Con Palacios ya localizado y fuera de peligro, Deportivo Pereira pudo dejar atrás una de las situaciones más angustiantes provocadas por la tragedia y concentrarse nuevamente en sus compromisos deportivos.