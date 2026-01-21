Difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón: la familia pide que no se viralice y buscan al responsable

El abogado Bruno Rugna confirmó que el material forma parte de una investigación penal en curso y advirtió que su circulación agrava el dolor de la familia. Buscan identificar el origen de la filtración.

La familia de Jeremías Monzón pidió no viralizar el video que muestra el momento de su muerte

La familia de Jeremías Monzón , el joven asesinado en un hecho que conmocionó a Santa Fe, atraviesa horas de profundo dolor tras la viralización de un video que muestra el momento de su muerte. El material audiovisual, que forma parte de una investigación penal en curso , comenzó a circular masivamente en redes sociales y servicios de mensajería, generando un fuerte impacto emocional y renovando el sufrimiento de sus seres queridos.

En diálogo con Sol Play , Bruno Rugna , abogado de la familia, fue contundente: pidieron expresamente que el video no se siga difundiendo ni reproduciendo . “Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, expresó, al relatar las palabras de la madre del joven.

Buscan el origen de la filtración del video

El equipo legal que representa a la familia trabaja para llegar a la fuente primigenia que permitió la viralización del video. Según explicó Rugna, se están analizando distintas hipótesis sobre cómo se filtró el material, incluso la posibilidad de que haya salido desde algún ámbito oficial, ya que se trata de prueba judicial que no debería estar en circulación.

“Estamos arbitrando los medios para identificar a la persona que realizó la filtración y evaluar qué responsabilidad penal le podría caber”, indicó el abogado. En ese sentido, remarcó que cualquiera que pueda aportar datos sobre el origen o la difusión inicial del video será representado legalmente por el equipo penal que interviene en la causa.

Rugna confirmó además que los dispositivos tecnológicos secuestrados se encuentran actualmente bajo custodia, aunque señaló un punto clave de la investigación: los menores involucrados en el homicidio habrían tenido acceso y manipulado esos mismos elementos durante varios días antes de que quedaran en manos de las autoridades.

“Nadie hace un video para guardarlo. Por eso estamos analizando todas las posibilidades”, sostuvo, reforzando la gravedad institucional que implica que material sensible de una causa penal termine circulando libremente.

Menores sobreseídos y la intervención del área de Niñez

Otro aspecto abordado en la entrevista fue la situación de los dos menores sobreseídos en la causa. Si bien desde el punto de vista judicial no pueden ser responsabilizados penalmente, Rugna explicó que el área de Niñez de la provincia de Santa Fe se encuentra trabajando activamente para contener y encauzar a estos jóvenes.

Según detalló, se está intentando reubicarlos, garantizarles escolaridad —ya sea presencial o virtual— y mantenerlos dentro de un marco de seguimiento y control. “Están sobreseídos y podrían estar en cualquier lado, pero hay un esfuerzo del Estado y de las familias para darles contención”, aclaró.

Finalmente, el abogado reiteró el pedido central de la familia de Jeremías Monzón: no seguir viralizando el video. “No aporta nada a la investigación y solo profundiza el dolor. Es un material que pertenece a una causa penal y su difusión es una forma más de violencia”, concluyó.

