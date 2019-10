Diputados del PJ quieren reformar la Constitución Provincial

La unanimidad de los diputados provinciales que componen el bloque del Partido Justicialista, firmaron esta mañana un comunicado que expresa la necesidad de sancionar una Ley que declare la reforma de la constitución. El bloque del PJ, actual oposición, se convertirá en oficialismo a partir del 10 de diciembre con la asunción de Omar Perotti

Allí precisan que ante una nueva oportunidad de avanzar con la voluntad reformista de las fuerzas políticas que componen el cuerpo legislativo, es el momento de sancionar una ley de necesidad de reforma para la actualización de nuestra Constitución.

En este sentido invitan a todas las fuerzas políticas para que se expresen,con el objetivo de que los santafesinos podamos vencer los escollos institucionales que han impedido, que en 35 años de democracia, nos reencontremos para debatir los lineamientos políticos, económicos y sociales que nos regirán en las próximas décadas.

El anuncio causa sorpresa luego de los intentos frustrados del socialismo de avanzar en ese sentido a partir del rechazo de la oposición.El pasado 9 de mayo el gobernador Miguel Lifschitz anunció la decisión de bajar la consulta popular anunciada tiempo atrás y que tenía como objetivo que los santafesinos se expresen sobre la necesidad o no de llevar adelante un proceso de reforma constitucional.

El documento lleva la firma de Roberto Mirabella, Luís Rubeo, Olga Coteluzzi, Héctor Cavallero, Julio Eiggiman, Claudia Giaccone, Leandro Busatto, Patricia Chialvo, Federico Reutemann y Silvia Simoncini. El mismo, aclara que "no se trata de que no exista (hasta este momento) voluntad reformista de las fuerzas políticas que componen el cuerpo legislativo, sino porque los tiempos propuestos no fueron los apropiados ni para el proceso eleccionario de los Constituyentes, ni para el funcionamiento de la Convención"

Define además como un "secreto a voces" que lo "comprimido de los plazos estuvo directamente relacionado con la posibilidad de reelección del actual gobernador". En ese sentido, subrayan que se debían "forzar decisiones que requerían de más análisis (...) sin margen para las consultas y tiempo suficiente para el debate".

Agrega el documento: "Creemos que como dirigentes políticos provinciales tenemos la obligación de despojarnos de mezquindades y entender que reformar la Constitución es mucho más que incorporar en ella cuestiones formales, de simple actualización o la reelección del gobernador".

"Somos de la opinión -continúa- de que es tiempo de tomar la oportunidad en nuestras manos exigiendo que cada uno de los sectores políticos de la provincia se pronuncien con la claridad respecto de los temas de fondo que van a determinar el comportamiento institucional de la provincia en el futuro"

El bloque de diputados PJ entiende que "la llave de la reforma" no está en el contenido sino en los plazos", y en esa línea destaca:

- Elegir convencionales constituyentes en la misma fecha de las próximas elecciones municipales, es decir en el año 2021

- Ponerle fecha cierta de inicio a la convención para el día 1 de marzo de 2022. Que las deliberaciones puedan extenderse por 120 días con la posibilidad de una prórroga de 60 días.