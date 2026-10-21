Uno Santa Fe | Ovación | Paz

Nico Paz brilló con un doblete y una asistencia en la goleada del Como ante Manchester United

Nico Paz fue la gran figura en el contundente triunfo por 4-1 del conjunto italiano, por la tercera fecha de la Champions League.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 16:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nico Paz brilló con un doblete y una asistencia en la goleada del Como ante Manchester United

Nico Paz tuvo una actuación sobresaliente en la goleada del Como por 4-1 ante Manchester United, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Champions League. El mediocampista argentino convirtió dos tantos, aportó una asistencia y se convirtió en el gran protagonista de la noche en Italia.

El futbolista abrió el marcador apenas a los dos minutos de juego, con un potente remate de zurda al segundo palo que dejó sin respuestas al arquero rival. Su primera conquista marcó el camino de un Como que mostró contundencia y aprovechó sus oportunidades ante el conjunto inglés.

En el complemento, Paz volvió a hacer la diferencia. A los 12 minutos, recuperó la pelota, emprendió una gran corrida y resolvió con una definición suave para firmar su doblete y ampliar la ventaja del equipo italiano.

Pero su influencia no se limitó a los goles. A los cuatro minutos del epílogo, el argentino asistió al griego Anastasios Douvikas, quien se encargó de convertir el tercer tanto del Como. Con dos conquistas y un pase decisivo, el mediocampista redondeó una actuación brillante que terminó con el reconocimiento de los hinchas.

El cuarto gol del conjunto local llegó a los 31 minutos por intermedio del español Jacobo Ramón, quien aprovechó una asistencia de Máximo Perrone. El futbolista surgido de Vélez también fue titular, al igual que Paz, en una formación que terminó imponiéndose con autoridad.

Manchester United logró descontar en el tiempo adicional gracias al neerlandés Joshua Zirkzee, quien había ingresado desde el banco de suplentes, aunque su tanto no modificó el desenlace de un partido dominado por el equipo italiano.

Con este resultado, Como alcanzó los seis puntos y se mantiene expectante en la pelea por terminar entre los ocho primeros de la tabla, puestos que otorgan la clasificación directa a los octavos de final. Manchester United, por su parte, quedó con tres unidades y tendrá que mejorar su rendimiento en las cinco jornadas restantes para mantener sus aspiraciones de avanzar de ronda.

La noche tuvo un nombre propio: Nico Paz. Con su capacidad para desequilibrar, su visión de juego y su contundencia frente al arco, el argentino fue determinante en una victoria de enorme valor para el Como y volvió a demostrar su capacidad para destacarse en el máximo escenario europeo.

El video de la gran tarde de Nicolás Paz en Como ante Manchester United

Paz Manchester United Como
Noticias relacionadas
scaloni, a un paso de extender su ciclo en la seleccion argentina hasta el mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Priscila Díaz del Olimboxing será una de las protagonistas en Gálvez.

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

La santafesina Virginia Lugo (de rojo) se impuso a Ana Aimo en Esperanza y se consagró campeona provincial.

Gran festival de box en Unión de Esperanza con una santafesina campeona

villa dora, otra vez entre los protagonistas de la liga argentina femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Lo último

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Último Momento
Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula