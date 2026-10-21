Nico Paz brilló con un doblete y una asistencia en la goleada del Como ante Manchester United

Nico Paz fue la gran figura en el contundente triunfo por 4-1 del conjunto italiano, por la tercera fecha de la Champions League.

Nico Paz tuvo una actuación sobresaliente en la goleada del Como por 4-1 ante Manchester United, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Champions League. El mediocampista argentino convirtió dos tantos, aportó una asistencia y se convirtió en el gran protagonista de la noche en Italia.

El futbolista abrió el marcador apenas a los dos minutos de juego, con un potente remate de zurda al segundo palo que dejó sin respuestas al arquero rival. Su primera conquista marcó el camino de un Como que mostró contundencia y aprovechó sus oportunidades ante el conjunto inglés.

En el complemento, Paz volvió a hacer la diferencia. A los 12 minutos, recuperó la pelota, emprendió una gran corrida y resolvió con una definición suave para firmar su doblete y ampliar la ventaja del equipo italiano.

Pero su influencia no se limitó a los goles. A los cuatro minutos del epílogo, el argentino asistió al griego Anastasios Douvikas, quien se encargó de convertir el tercer tanto del Como. Con dos conquistas y un pase decisivo, el mediocampista redondeó una actuación brillante que terminó con el reconocimiento de los hinchas.

El cuarto gol del conjunto local llegó a los 31 minutos por intermedio del español Jacobo Ramón, quien aprovechó una asistencia de Máximo Perrone. El futbolista surgido de Vélez también fue titular, al igual que Paz, en una formación que terminó imponiéndose con autoridad.

Manchester United logró descontar en el tiempo adicional gracias al neerlandés Joshua Zirkzee, quien había ingresado desde el banco de suplentes, aunque su tanto no modificó el desenlace de un partido dominado por el equipo italiano.

Con este resultado, Como alcanzó los seis puntos y se mantiene expectante en la pelea por terminar entre los ocho primeros de la tabla, puestos que otorgan la clasificación directa a los octavos de final. Manchester United, por su parte, quedó con tres unidades y tendrá que mejorar su rendimiento en las cinco jornadas restantes para mantener sus aspiraciones de avanzar de ronda.

La noche tuvo un nombre propio: Nico Paz. Con su capacidad para desequilibrar, su visión de juego y su contundencia frente al arco, el argentino fue determinante en una victoria de enorme valor para el Como y volvió a demostrar su capacidad para destacarse en el máximo escenario europeo.

El video de la gran tarde de Nicolás Paz en Como ante Manchester United