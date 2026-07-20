Vecinos de la Costa santafesina advierten que el Terraplén Garello lleva más de un año paralizado y que una falla pondría en riesgo a 70.000 personas

Varios residentes de Colastiné Norte y San José del Rincón reclamaron la reanudación de una obra hídrica clave que, según denuncian, permanece inconclusa pese a registrar un 75% de avance. Aseguran que el tramo pendiente compromete la protección de ambas localidades ante una crecida extraordinaria y cuestionan la falta de respuestas oficiales.

Parte del terraplén Garello deteriorado y donde se intervendrá con las nuevas defensas.

La posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño y el riesgo de crecidas extraordinarias en los ríos volvieron a poner bajo la lupa la situación del Terraplén Garello , una obra considerada estratégica para la protección de Colastiné Norte y San José del Rincón que, según denuncian los vecinos, permanece paralizada desde hace más de un año.

Desde el grupo vecinal Defensas de la Costa reclamaron la reanudación inmediata de los trabajos y advirtieron que el 25% restante de la obra resulta determinante para garantizar el funcionamiento del sistema de defensas.

Ignacio Rintoul, integrante de la organización, sostuvo que el estado actual del terraplén genera una creciente preocupación entre quienes viven en la zona.

"Estamos muy preocupados porque la obra está abandonada desde hace bastante más de un año. El Gobierno dice que está ejecutada en un 75%, pero una obra hídrica, si no está terminada al 100%, no sirve. Las obras hídricas o se terminan o no sirven para nada", afirmó.

Reclamos sin respuestas

Los vecinos aseguran que durante los últimos meses realizaron presentaciones ante distintos organismos provinciales y municipales, aunque sostienen que todavía no recibieron respuestas concretas.

Según explicó Rintoul, presentaron notas ante el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Santa Fe y el Municipio de San José del Rincón.

"La Defensoría del Pueblo intervino, pero el Gobierno provincial todavía no respondió el pedido de informes. Tampoco recibimos respuestas de los ejecutivos municipales", cuestionó en diálogo con Radio EME.

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El referente señaló que algunos concejales de Santa Fe y de Rincón sí acompañaron el planteo y colaboran para visibilizar la problemática, aunque consideró insuficientes esas gestiones.

Además recordó que el sistema de defensas protege simultáneamente a Colastiné Norte y a toda la ciudad de San José del Rincón.

"Es un solo anillo de defensas. Si ese sistema falla, el riesgo alcanza tanto a Colastiné Norte como a toda la ciudad de Rincón", advirtió.

El tramo que falta terminar

Rintoul explicó que el sector inconcluso se encuentra a la altura del kilómetro 3,5 de la Ruta Provincial Nº 1, en un punto donde el río Colastiné impacta prácticamente de forma perpendicular sobre la costa, generando una fuerte erosión.

Según indicó, allí resta ejecutar parte de la obra estructural prevista en el proyecto original. "Faltan unos 40 metros de obra, pero justamente corresponden a la parte más importante", explicó.

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De acuerdo con los pliegos, aún deben construirse un muro pantalla de hormigón de 18 metros de profundidad, una viga de anclaje y la fijación definitiva del sistema de geotextiles y bloques de hormigón.

"Hoy solamente vemos la manta de geotextil con bloques apoyados, pero no está anclada como establece el proyecto. Tampoco sabemos si llega realmente hasta el fondo del río para resistir el embate del agua", sostuvo.

El riesgo de una crecida

Uno de los principales argumentos del reclamo está respaldado, según los vecinos, por un estudio elaborado por la Universidad Nacional del Litoral en el marco de un plan de contingencia.

Ese trabajo analiza el escenario de una eventual rotura del sistema de defensas durante una crecida importante del río. "El estudio establece que habría que evacuar a unas 70.000 personas en apenas diez horas", señaló Rintoul.

El vecino consideró que ese escenario sería prácticamente imposible de afrontar. "No existe infraestructura para evacuar semejante cantidad de personas por una sola ruta. ¿Dónde se alojaría a esa gente? ¿Dónde habría colchones, alimentos o asistencia? Son preguntas que todavía no tienen respuesta", planteó.

Mirando al próximo fenómeno de El Niño

Aunque actualmente el río Paraná mantiene niveles considerados normales, desde Defensas de la Costa advierten que la situación podría modificarse durante los próximos meses con la posible llegada de un nuevo evento de El Niño.

"Hoy el río está dentro de los niveles históricos, pero sabemos lo que ocurre cuando llueve mucho en Brasil. Quienes vivimos toda la vida en esta zona conocemos perfectamente el poder erosivo del río", expresó.

En ese contexto, Rintoul insistió en que completar el Terraplén Garello debe transformarse en una prioridad antes de que cambien las condiciones hidrológicas.

"Hay que tomar conciencia de lo peligroso que implica dejar inconclusa esta obra. Cuando uno está parado sobre el terraplén entiende realmente el riesgo que representa no terminar esos metros que faltan", concluyó.