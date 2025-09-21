Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Domingo gris y con mucho viento en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

21 de septiembre 2025 · 09:02hs
Domingo gris y con mucho viento en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de domingo en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente nublado, alguna llovizna y mucho viento con una temperatura a las 8.30 de la mañana de 14.7º, y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables pero se prevé que el cielo pueda despejarse durante la jornada. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste.

En tanto para el lunes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 9° y poco cambio de las máximas, 20°. Vientos leves a moderados predominando del sector oeste/suroeste, rotando al sur/sureste hacía últimas horas del día.

Por último, martes con cielo despejado, o con leve nubosidad y con condiciones estables. Alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10° y suave ascenso de las máximas, 22°. Vientos leves de direcciones variables, cambiand de leves a moderados predominando del sector este/noreste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santa Fe primavera ciudad domingo
