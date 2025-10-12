Domingo con sol pero ventoso en la ciudad de Santa Fe para despedir el finde XXL

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, mucho viento y con una temperatura a las 8.30 de la mañana de 14.7º, ST: 12.9° y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se espera que el resto de la jornada vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, rotando al suroeste y disminuyendo gradualmente su intensidad.
12 de octubre 2025 · 08:44hs
En tanto el lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 14° y leve ascenso en las máximas, 29°. Vientos moderados del sector sur/suroeste.
Por último, martes con cielo algo nublado a despejado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 14° y leve ascenso en las máximas, 31°. Vientos leves del sector sur/sureste rotando a leves del noreste.
