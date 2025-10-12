Domingo con sol pero ventoso en la ciudad de Santa Fe para despedir el finde XXL

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, mucho viento y con una temperatura a las 8.30 de la mañana de 14.7º, ST: 12.9° y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se espera que el resto de la jornada vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, rotando al suroeste y disminuyendo gradualmente su intensidad.