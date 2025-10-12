Domingo con sol pero ventoso en la ciudad de Santa Fe para despedir el finde XXL

Uno Santa Fe | Santa Fe | domingo

12 de octubre 2025 · 08:44hs
El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, mucho viento y con una temperatura a las 8.30 de la mañana de 14.7º, ST: 12.9° y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se espera que el resto de la jornada vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, rotando al suroeste y disminuyendo gradualmente su intensidad.

En tanto el lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 14° y leve ascenso en las máximas, 29°. Vientos moderados del sector sur/suroeste.

Por último, martes con cielo algo nublado a despejado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 14° y leve ascenso en las máximas, 31°. Vientos leves del sector sur/sureste rotando a leves del noreste.

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Preocupa el aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe, ¿qué se puede hacer?

Estas son las capacitaciones gratuitas de la Oficina de Empleo municipal en octubre

Primer trasplante cardíaco con técnica inédita en el Cullen: más de 20 santafesinos esperan un corazón

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos