Primer trasplante cardíaco con técnica inédita en el Cullen: más de 20 santafesinos esperan un corazón

Más de 500 santafesinos esperan un trasplante de órganos, incluyendo una veintena que aguarda un corazón, según la lista actualizada del Cudaio.

La inédita ablación de corazón en el Hospital Cullen mediante la técnica de asistolia controlada , la primera en un donante adulto en Latinoamérica que permitió además procurar hígado y riñones, pone de manifiesto la cantidad de personas que todavía esperan por un corazón. En Santa Fe , 21 pacientes esperan uno según el Cudaio .

La intervención, coordinada por el Ministerio de Salud provincial y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), se produce en un contexto de alta demanda: más de 500 santafesinos permanecen en lista de espera para recibir un trasplante , de los cuales una parte significativa necesita un corazón, mientras que otros aguardan un riñón, un hígado o un pulmón. Estos números representan aproximadamente un 5,7% del total nacional , donde la lista de espera supera las 7.000 personas.

La ablación realizada en el Cullen pone en evidencia la presión sobre la lista de espera, especialmente por órganos críticos como el corazón. Con 427 pacientes esperando un riñón, 66 un hígado y 24 un pulmón, la necesidad de trasplantes cardíacos, aunque menor en cantidad, sigue siendo urgente debido a la complejidad y los tiempos reducidos que exige este tipo de operación.

Cifras de Santa Fe y comparativa nacional

El total nacional asciende a 9.845 pacientes en espera, de los cuales 7.346 corresponden a órganos y 2.499 a tejidos. La provincia de Buenos Aires concentra casi la mitad de esa cifra, con 4.815 personas en lista, equivalente a un 48,9% del total nacional y con un indicador de 262 pacientes por millón de habitantes (PMH).

Córdoba, con 997 pacientes (10,1%) y 253 PMH, ocupa el segundo lugar, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se ubica tercera con 633 personas (6,4%) y 205 PMH.

En comparación, Santa Fe presenta una proporción de 153 pacientes por millón de habitantes, lo que la ubica por debajo de las jurisdicciones más pobladas, aunque con una tasa de participación destacable dentro del promedio nacional. Durante 2024, la provincia había alcanzado 189 trasplantes realizados a partir de donantes locales, representando más del 10% del total de intervenciones del país.

La inédita ablación

Durante la conferencia de prensa, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que “este procedimiento es un fiel reflejo de lo que hace la salud pública de Santa Fe, alcanzando estándares de calidad y excelencia”, y remarcó el compromiso de la provincia con la atención integral de los pacientes trasplantados. En lo que va del año, el gobierno provincial destinó más de 2.200 millones de pesos a medicación específica para trasplantes, asegurando no solo la realización de operaciones sino también el seguimiento postoperatorio de quienes reciben un órgano.

El Hospital Cullen, con este procedimiento, contabiliza ya 47 procesos de ablación en 2025, superando récords históricos previos, y se consolida como uno de los principales centros de procuración de órganos del país. Mientras la lista de espera nacional sigue creciendo, la experiencia santafesina demuestra que la combinación de capacidad técnica, inversión sostenida y coordinación institucional puede marcar la diferencia, ofreciendo esperanza a quienes aguardan un trasplante y fortaleciendo al sistema público frente a la creciente demanda.

