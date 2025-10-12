Se trata de una variada programación con propuestas como GPS Laboral y formaciones en Excel y Canva, entre otras

Estas son las capacitaciones gratuitas de la Oficina de Empleo municipal en octubre

Durante el mes de octubre la Municipalidad de Santa Fe ofrecerá una variada programación de capacitaciones libres y gratuitas.

Luego de la Expo Empleo realizada en La Redonda por la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor de la Provincia, las actividades continuarán el 13 del corriente mes con “GPS Laboral”, donde habrá formaciones sobre el armado de CV y preparación para entrevistas. Se realizará en la Escuela San Antonio de Padua, a las 7:30.

El lunes 13 de octubre también comenzará la capacitación sobre auxiliar de Catering en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, a las 14. El 14 de octubre habrá un Workshop de edición de video con CapCut en Capital Activa, a las 14 hs.

Además, el 16 comenzará la capacitación de Excel en CILSA, a las 13. El espacio está diseñado para que los participantes dominen tanto las funcionalidades básicas como las avanzadas de esta herramienta.

Para recibir más información, se puede enviar un mensaje al WhatsApp: 342- 6497812.