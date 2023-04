Donde usan agrotóxicos aumenta la posibilidad de que las personas padezcan "cáncer"

Tras años de trabajo, el líder de la investigación y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, Damián Verzeñassi, y su equipo demostraron que en las localidades donde se utilizan agrotóxicos hay mayor riesgo de enfermar y morir de cáncer. Los resultados fueron publicados recientemente en la revista internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global) donde quedaron demostradas las graves consecuencias del modelo transgénico y las fumigaciones con estos químicos.

agrotóxicos cáncer unr (3).jpg

Bajo esta modalidad de trabajo, entre diciembre de 2010 y diciembre de 2019 recorrieron 40 localidades de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Precisamente relevaron 68% de esas localidades, con picos de 93% y un mínimo de 57%, o sea que fue una "muestra realmente representativa" de lo que ocurre en esos lugares.

•LEER MÁS: Un estudio revela niveles récord de agrotóxicos en peces del río Salado

"A partir de ese relevamiento obtuvimos datos que nos permitieron identificar en primer lugar cuál era la situación de salud de las comunidades. Y segundo, cuáles eran los cambios en la forma de enfermar y de morir de estas personas a lo largo de estos últimos 20 años. Abarcábamos un período previo al inicio del modelo de producción de transgénicos asociados a agrotóxicos hasta 10 o 15 años posteriores", manifestó el docente.

agrotóxicos cáncer unr (1).jpg

El cáncer particularmente fue identificado como un problema grave que apareció de golpe en los últimos años. "En este trabajo pudimos demostrar que, viviendo en estos lugares, teniendo entre 15 y 45 años teníamos 2,75 veces más de riesgo de morir por cáncer. Este porcentaje además fue mayor en mujeres que en hombres y a su vez, las que morían por estas enfermedades en estos pueblos no morían por los mismos cánceres que mueren las mujeres en Argentina. En el país de cada 100 mujeres que mueren por cáncer, 50 o un poco más lo hacen por cáncer de útero, ovarios o mamas. Mientras que en estas localidades de cada 100, solo 25 fallecían por este tipo de cáncer, sus muertes tenían que ver con otros tipos de cánceres que son muchos más específicos y vinculables con la exposición de agrotóxicos".

"En un territorio como el que vivimos, donde no hay posibilidad de controlar una molécula química una vez que se la libera en el ambiente, sería ideal que las moléculas que son dañinas para la salud humana, animal o vegetal no sean eliminadas. Ahora, plantear hoy eliminar el uso de agrotóxicos en todos lados es inviable, generaría una situación muy difícil de poder sostener desde el punto de vista productivo, económico e incluso sanitario porque eso va a tener impacto sobre la salud de las personas. Entonces, lo ideal es eliminar el uso de venenos en los territorios y para eso debe haber una política pública que acompañe un proceso que tiene que empezar con una inmediata restricción de uso como mínimo a 1.000 metros de las áreas donde las personas están viviendo. Esta es una distancia clave que garantizaría una disminución importante en riesgo de enfermar y morir por la toxicidad de estos productos", destacó el profesional.

agrotóxicos cáncer unr (2).jpg

A su vez, consideró que debería haber una política de acompañamiento a los productores para que hagan un proceso de transición hacia el uso cero de venenos en un período de tiempo determinado. Además de políticas de contención: "Estamos utilizando millones para subsidiar a los responsables de las sequías, las inundaciones, la degradación del territorio, el calentamiento global por hacer todos los daños que hicieron con el modelo de producción de transgénicos y agrotóxicos. Los premiamos dándoles subsidios porque ahora con la sequía perdieron productividad; en vez de usar ese dinero para premiarlos, para que sigan haciendo lo mismo que están haciendo ahora y profundizar el daño, no se les dice «acá hay subsidios para el que empiece un proceso de transición hacía modelos de producción que no dañen la vida, los territorios y la salud de las personas»". Indicó que tras la publicación de esta contundente investigación no hubo cambios ni reacción de las autoridades sanitarias.

Por otro lado, Verzeñassi expuso que hubo otras investigaciones donde se demostró el daño causado a distintos animales por la presencia desmedida de los venenos que hoy se usan como el estudio donde se demostró "la presencia inaudita" de químicos en peces del río Salado; los trabajos del doctor Damián Marino que dieron cuenta de la presencia de agrotóxicos en agua de lluvia, incluso en lugares donde no se usaban; la investigación de Delia Aiassa que demostraron el daño genético que causó la exposición de agrotóxicos en niños de las escuelas rurales e hijos de trabajadores rurales. "Ya no tenemos mucho que andar debatiendo, tenemos al propio Senasa reconociendo que las frutas y verduras que llegan a nuestra mesa están cargadas de químicos con las que no deberían estar cargadas", apuntó.

agrotóxicos cáncer unr (4).jpg

Sobre cómo es el manejo de estos productos en el resto del mundo, expresó: "Argentina tiene más de 112 productos químicos para la agricultura y agroindustria que están prohibidos en otros países y acá están autorizados. Esto demuestra dos cosas, que alguien cree que de verdad los argentinos y argentinas tenemos una estructura genética superior al resto del mundo, que los venenos no nos van a hacer mal, o que alguien no está haciendo su trabajo de cuidar nuestra salud. En segundo lugar, hay un dato que no es menor, Alemania que es sede de Bayer Monsanto (principal productor impulsor de glifosatos y otros venenos) es un país donde tienen regulado y limitado por ley un máximo de 250 gr por hectárea de glifosato mientras que acá en Argentina estamos entre los 12 y 14 kg, es una barbaridad. En ningún país del mundo se incrementó en 1.100% en menos de 15 años, como acá, el uso de venenos dañinos para la salud, de biocidas. Y en un contexto donde la superficie sembrada en nuestro país aumentó en el mismo período de tiempo solamente 50%".

•LEER MÁS: Recomiendan no consumir sábalos del río Salado debido a la alta concentración de químicos