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Una por una: cuáles son las nuevas líneas de crédito por más de $116.000 millones que lanzó el gobierno de Santa Fe en Agroactiva

El Gobierno de Santa Fe presentó un paquete de financiamiento para productores y empresas que supera los $116.000 millones. Los créditos, con tasas bonificadas por la Provincia, estarán destinados a maquinaria, capital de trabajo, innovación tecnológica, transición energética, inversión productiva y turismo regional.

3 de junio 2026 · 18:46hs
Una por una: cuáles son las nuevas líneas de crédito por más de $116.000 millones que lanzó Pullaro en Agroactiva

Una por una: cuáles son las nuevas líneas de crédito por más de $116.000 millones que lanzó Pullaro en Agroactiva

En el marco de Agroactiva 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció una batería de líneas de financiamiento por más de $116.000 millones destinada a fortalecer la producción santafesina. La propuesta fue diseñada junto a bancos públicos y privados que concentran cerca del 80 % de la capacidad crediticia de la provincia e incluye, además, beneficios fiscales para reducir los costos de acceso al financiamiento.

Las herramientas estarán disponibles para productores, industrias, pymes y emprendimientos vinculados a distintos sectores de la economía, con créditos orientados a la compra de maquinaria, capital de trabajo, innovación tecnológica, inversión productiva, turismo regional y proyectos de eficiencia energética.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que se trata de una inversión histórica en subsidio de tasas. “Más de 116.000 millones de pesos, con tasas bajas, inéditas en la República Argentina”, afirmó.

Además, remarcó que por primera vez la Provincia articula este esquema con entidades financieras públicas y privadas de manera conjunta. “Es la primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe que se firman convenios con bancos públicos y privados. Hoy sumamos ocho nuevos bancos para poner créditos a disposición de las empresas”, sostuvo.

Puccini también valoró el acuerdo alcanzado con el Mercado Argentino de Valores para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento bursátil con tasas subsidiadas.

Santa Fe está mostrándole al país que cuando se hacen políticas anticíclicas, cuando se articula con el sector privado, es posible salir adelante”, señaló el funcionario, quien atribuyó estas medidas al ordenamiento de las cuentas provinciales. Según explicó, los recursos ahorrados se destinan a crédito productivo, ciencia, tecnología e infraestructura.

Las líneas de crédito anunciadas

Adquisición de maquinaria

Cupo total: $50.000 millones

Nuevo Banco de Santa Fe

  • Hasta $1.000 millones por beneficiario.
  • Tasas fijas y variables desde 8,20 % hasta 14 % con bonificación de fabricantes.
  • Plazo de hasta 48 meses.
  • Bonificación provincial del 10,5 %.

Banco Nación

  • Hasta $600 millones por beneficiario.
  • Tasas fijas.
  • Plazo de hasta 60 meses.
  • Bonificación provincial del 6 %.

Agro Tecnología

Cupo total: $11.000 millones

Nuevo Banco de Santa Fe

  • Hasta $1.000 millones por beneficiario.
  • Tasas entre 8,20 % y 14 %.
  • Plazo de hasta 48 meses.
  • Bonificación provincial del 10,5 %.

Banco Municipal de Rosario

  • Hasta $150 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR menos 8 puntos porcentuales.
  • Plazo de hasta 36 meses.
  • Un año de gracia.
  • Bonificación provincial del 20 %.

Transición Energética

Cupo total: $5.000 millones

Banco Coinag

  • Hasta $200 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR menos 7 puntos.
  • Plazo de hasta 36 meses.
  • Seis meses de gracia.
  • Bonificación provincial del 15 %.

Banco Bica

  • Hasta $200 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR menos 8 puntos.
  • Plazo de hasta 36 meses.
  • Seis meses de gracia.
  • Bonificación provincial del 15 %.

Inversión Productiva

Cupo total: $5.000 millones

Banco Municipal de Rosario

  • Hasta $150 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR más 2 puntos.
  • Plazo de hasta 36 meses.
  • Un año de gracia.
  • Bonificación provincial del 10 %.

Capital de Trabajo

Cupo total: $41.000 millones

Nuevo Banco de Santa Fe

  • Hasta $200 millones por beneficiario.
  • Tasas entre 20,46 % y 21,50 %.
  • Plazo de hasta 18 meses.
  • Bonificación provincial del 10,5 %.

Banco Municipal de Rosario

  • Hasta $150 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR más 2 puntos.
  • Plazo de hasta 18 meses.
  • Bonificación provincial del 10 %.

Banco Hipotecario

  • Hasta $200 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR menos 2 puntos.
  • Plazo de hasta 12 meses.
  • Bonificación provincial del 10 %.

Banco Patagonia

  • Hasta $200 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR menos 2 puntos.
  • Plazo de hasta 12 meses.
  • Bonificación provincial del 10 %.

Turismo Regional

Cupo total: $2.000 millones

Banco Municipal de Rosario

  • Hasta $150 millones por beneficiario.
  • Tasa variable TAMAR menos 3 puntos.
  • Plazo de hasta 36 meses.
  • Un año de gracia.
  • Bonificación provincial del 15 %.

Beneficios impositivos

Como complemento de las líneas de financiamiento, el Gobierno de Santa Fe dispuso que las pymes y productores que accedan a estos créditos queden exentos del Impuesto de Sellos, mientras que las entidades financieras no deberán tributar Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estas operaciones.

Desde la Provincia señalaron que el objetivo es que una mayor proporción de los recursos disponibles se destine directamente a la inversión productiva.

Para acceder a la bonificación de tasas será obligatorio contar con ID Ciudadana, la herramienta de identificación digital que se obtiene a través de la plataforma oficial del Gobierno de Santa Fe.

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