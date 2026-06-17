Uno Santa Fe | Santa Fe | Raquel Chan

Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: "Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia"

La investigadora superior del Conicet y docente de la UNL fue galardonada en París por sus desarrollos biotecnológicos en plantas tolerantes a la sequía. Durante la ceremonia del 11 de junio, lanzó un fuerte mensaje global en defensa de la inversión científica soberana y la paridad de género.

17 de junio 2026 · 19:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia

Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: "Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia"
Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia

Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: "Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia"

La ciencia santafesina alcanzó su máxima cumbre internacional en este 2026. Raquel Chan, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), fue oficialmente distinguida con el Premio Internacional L'Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, representando a toda la región de América Latina y el Caribe.

La prestigiosa distinción internacional premia su disrupción en la materia: transformar los fundamentos de la biología vegetal en innovación agrícola aplicable al suelo. El comité evaluador internacional ponderó sus hallazgos genéticos para optimizar la tolerancia de los cultivos a las adversidades climáticas, un desarrollo crítico en tiempos de calentamiento global y estrés hídrico.

LEER MÁS: Raquel Chan advirtió sobre "la destrucción" del sistema científico: "Los jóvenes se reciben, agarran las valijas y se van a Ezeiza"

Una mesa selecta de pioneras globales

La edición 2026 del galardón de la UNESCO reconoció de manera exclusiva a cinco científicas de vanguardia de diferentes continentes por sus contribuciones determinantes ante los desafíos globales de la salud y el medio ambiente:

[Premio L'Oréal-UNESCO 2026]

► América y el Caribe: Prof. Raquel Chan (Biotecnología agrícola - Argentina)

► África y Estados Árabes: Prof. Liesl Zühlke (Cardiología - Sudáfrica)

► Asia y el Pacífico: Prof. Felice Jacka (Psiquiatría nutricional - Australia)

► Europa: Prof. Sarah A. Teichmann (Biología celular - Reino Unido)

► América del Norte: Prof. Gordana Vunjak-Novakovic (Bioingeniería - Estados Unidos)

A lo largo de su trayectoria en los laboratorios de la ciudad de Santa Fe, Chan y su equipo volcaron sus descubrimientos al desarrollo y patentamiento de variedades de trigo, maíz, arroz y soja resistentes a la sequía (tecnología HB4), un hito agroindustrial que contribuye de forma directa a la seguridad alimentaria mundial y a mitigar las pérdidas productivas por factores ambientales.

“El mundo realmente necesita a la ciencia, y la ciencia necesita de forma indispensable a las mujeres”, sentenció Raquel Chan en el cierre de su discurso de aceptación en París.

LEER MÁS: La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un prestigioso premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

Un fuerte mensaje político: la ciencia no es un lujo

El pasado 11 de junio, al subir al estrado para recibir el galardón, la científica santafesina pronunció un discurso de alto impacto geopolítico, defendiendo el rol del conocimiento público como motor de soberanía y desarrollo en épocas donde los presupuestos científicos sufren duros recortes globales.

Chan remarcó que la ciencia no solo aporta longevidad, calidad de vida y herramientas de soberanía nacional, sino que funciona como una inspiración para millones de niñas que en el futuro deseen romper los techos de cristal de las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), un ámbito donde —pese a las cinco galardonadas del año— la verdadera paridad de género sigue siendo un objetivo lejano en las mesas de decisión global.

Embed

Discurso completo de Raquel Chan durante la ceremonia

Buenas noches a todos. Es un honor tremendo estar aquí esta noche junto a colegas tan distinguidos de todo el mundo. Quiero agradecer a la UNESCO y a la Fundación L’Oréal, no solo por este premio, sino por poner a la ciencia en el centro de atención, dándole la visibilidad que tanto necesita hoy en día.

¿Por qué estoy aquí? ¡Eso tendrían que preguntárselo al jurado! Pero fuera de broma, creo que estoy aquí para representar a la Argentina y a América Latina, donde innumerables hombres y mujeres dedican sus vidas a la ciencia cada día, a pesar de enfrentarse a enormes dificultades.

¿Por qué persistimos en un escenario tan desafiante? La ciencia está en todas partes, tejida en el entramado de nuestra vida cotidiana, desde el agua que bebemos hasta los medicamentos que nos curan.

Entre todas las disciplinas, yo elegí las plantas. Para mí, son los seres más extraordinarios de la Tierra. A diferencia de los animales, las plantas no pueden huir; allí donde cae una semilla, debe adaptarse y sobrevivir. Convierten la luz en energía, liberan el oxígeno que respiramos e incluso muestran solidaridad con sus vecinas. Son maestras de la resiliencia.

La ciencia nos da longevidad, calidad de vida, conocimiento y soberanía. Sin embargo, en muchos países todavía se la descarta como si fuera un lujo. Hace décadas, el primer primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, dijo sabiamente: "Somos demasiado pobres como para permitirnos el lujo de no hacer ciencia". Más tarde, el premio Nobel argentino, el Dr. Bernardo Houssay, se hizo eco de esto: "Los países ricos lo son porque invierten en ciencia, y los países pobres siguen siendo pobres porque no lo hacen".

Lamentablemente, muchos líderes todavía se niegan a escuchar. Por eso este reconocimiento es tan vital. El mundo realmente necesita a la ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres.

Finalmente, quiero agradecer a mi familia por inspirar mi amor por el aprendizaje, y a mis colegas, mentores y estudiantes. Todo mi trabajo es en equipo. Mi más profundo agradecimiento va para las escuelas públicas, las universidades públicas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina. Ellos me educaron y siguen demostrando que invertir en las mentes humanas es la única manera de construir una sociedad mejor para todos.

Raquel Chan Unesco premio santafesina Ciencia
Noticias relacionadas
Austeridad municipal: El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, afirmó que no viajará al Mundial 2026 ni sus funcionarios por sentido común.

Tras el rumor de funcionarios en el Mundial, Poletti lo desmintió y aseguró que ninguno viajará: "Es sentido común"

Duras críticas al transporte y el bacheo en barrio El Pozo: exigen que el municipio intime a las empresas de colectivos

Críticas al transporte por las frecuencias en barrio El Pozo: exigen que el municipio intime a las empresas de colectivos

Piden a Milei que Manuel Adorni no participe del acto por el Día de la Bandera.

Una concejala rosarina le pidió a Milei que Adorni no participe del acto por el Día de la Bandera

La cápsula de plomo que desapareció del centro médico de Rosario, junto al envase con la dosis de cesio-137 sobre la que se brindaron más detalles.

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Lo último

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Último Momento
La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Ovación
Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: Sentí que estaba plenamente para seguir

Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: "Sentí que estaba plenamente para seguir"

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Ghana derrotó sobre la hora a Panamá para cerrar la primera fecha del Grupo L

Ghana derrotó sobre la hora a Panamá para cerrar la primera fecha del Grupo L

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo