El calor vuelve a ganar protagonismo en Santa Fe: así estará el tiempo los próximos días

21 de enero 2026 · 07:51hs
El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo ligeramente nublado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 21.8º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien en altura se mantiene el aporte de aire frío, en superficie se observa que comienza a imponerse el ingreso de aire cada vez más cálido. Esta situación genera que las condiciones se mantengan buenas y mayormente estables durante los próximos días, con las temperaturas en gradual ascenso, no observándose a priori posibilidades de lluvias en la región.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 35º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto para el viernes se espera el cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 21º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último se espera un fin de semana que comenzará con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 23º y máxima 39º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"