El calor vuelve a ganar protagonismo en Santa Fe: así estará el tiempo los próximos días

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo ligeramente nublado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 21.8º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien en altura se mantiene el aporte de aire frío, en superficie se observa que comienza a imponerse el ingreso de aire cada vez más cálido. Esta situación genera que las condiciones se mantengan buenas y mayormente estables durante los próximos días, con las temperaturas en gradual ascenso, no observándose a priori posibilidades de lluvias en la región .

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 35º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto para el viernes se espera el cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 21º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último se espera un fin de semana que comenzará con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 23º y máxima 39º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026