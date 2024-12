El ciclo lectivo 2025 comenzará en febrero en Santa Fe y seguirá el plan Asistencia Perfecta

Por otra parte, el ministro dijo que tiene previsto mantener una convocatoria abierta con los gremios para que el diálogo se inicie con el nuevo año, tal como ocurrió en 2024.

"Nosotros estuvimos en situación de diálogo paritario a lo largo de todo el año. Creo que debe ser inédito en la provincia. Empezamos en enero y hasta hace poco seguíamos discutiendo condiciones laborales y lo vamos a hacer igual el año que viene. Todo el año vamos a buscar la manera de mejorar las condiciones de los docentes, de que el salario se actualice y que se pueda recuperar el poder adquisitivo", expresó Goity en el acto de firma de convenios para construir más de 70 aulas en establecimientos educativos de unas 60 localidades de todos los departamentos de la provincia.

Por otra parte, el ministro de Educación de Santa Fe dijo que el año próximo se mantendrá el plan Asistencia Perfecta que consiste en presentar declaraciones juradas para confirmar la asistencia los días de paro.

"Nosotros hemos establecido algunas políticas, que son políticas de Estado y que han demostrado su resultado. Nosotros no tomamos decisiones espasmódicas y no apuntamos a parches de corto plazo", expresó.

"Las políticas y las propuestas que hemos hecho son todas muy serias, con mucha honestidad y con mucho trabajo atrás. No quiere decir que no pueda haber ajustes y que no las podamos discutir. Pero cada una de las políticas que hemos propuesto para el sistema educativo tienen un fundamento, han sido sólidas, han sido responsables. Por lo tanto, siempre estamos abiertos a mejorarlas, a enriquecerlas, pero no nos vamos a apartar de la agenda que planteamos para educación porque es la agenda que creemos que va a resolver los problemas de los santafesinos", cerró el ministro.

