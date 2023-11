El Colegio de Trabajo Social expresó su preocupación por el nuevo Código Penal Juvenil: "Es un retroceso"

"Tenemos en el Colegio muchos colegas que tienen trayectoria en la Justicia Penal de Santa Fe, y junto a ellos evaluamos la nueva ley y hubo un consensos en que esta ley constituye un retroceso. Lo que vemos es que no se toma en consideración las cuestiones sociales que afectan a estos adolescentes y a toda la sociedad. Si bien garantiza el proceso judicial, no garantiza intervenciones previas de trabajadores sociales. No prevé qué va a pasar con estos adolescentes, cómo se va a trabajar su reinserción en la comunidad", expresó a UNO Santa Fe la presidenta del Colegio, Gabriela Díaz.