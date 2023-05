"El consumo está en un descenso, pero todavía no está marcado, en base a los informes que tenemos no vemos que esté cayendo, está en una meseta negativa. Los índices nos indican que en abril la caída fue de 0,1% y todavía hay una tendencia positiva de 1,7% respecto al mismo mes del año pasado. Hay una cautela y recesión más allá de la realidad que indica que la plata no alcanza, se está tratando de ver cómo se optimiza el consumo con los pocos o insuficientes ingresos, ya que está prácticamente direccionado a lo que es esencial para un hogar. Dejan de lado un montón de gastos que no son tan necesarios, relegándolo en pos de satisfacer lo mínimo e indispensable para poder mantener las necesidades de una casa", explicó el referente del sector.