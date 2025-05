El Concejo aprobó un paquete de medidas para mejorar la movilidad

Luego de más de un mes y medio de trabajo, los concejales analizaron los proyectos que envió el Ejecutivo Municipal, mantuvieron reuniones con distintos funcionarios y, en la distintas comisiones, introdujeron las modificaciones que consideraron necesarias para consensuar este nuevo paquete de normas.

Detalles del nuevo SEOM

El pliego tiene por objeto dar soluciones a la problemática del incremento del parque vehicular, la insuficiencia de infraestructura adecuada y la falta de herramientas de gestión eficaces para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Es por eso que incluye la implementación de una solución tecnológica para la gestión del estacionamiento público, facilitando el pago, la fiscalización y el análisis de datos; la actualización de la Red Semafórica, con reemplazo y modernización de controladores de semáforos, incorporación de nuevos decrementadores y de cámaras de video analítica; implementación de una plataforma tecnológica para la gestión inteligente de semáforos con monitoreo y análisis en tiempo real, optimizando el flujo vehicular mediante tecnologías de captura de información; y la conectividad que resulte necesaria. Además, sumará una Plataforma de integración de la movilidad para visualizar de forma integrada la información, la provisión de la infraestructura necesaria para el montaje de un Centro de Monitoreo de la Movilidad y el servicio de mantenimiento y asistencia.

En lo que refiere a SEOM la ordenanza regula, entre sus disposiciones generales el área habilitada, un nuevo horario de funcionamiento, el pago del derecho de ocupación de la vía pública, modalidades de pago más modernas, entre otras cuestiones.

Lo novedoso es que el Ejecutivo podrá determinar las franjas horarias de funcionamiento, teniendo en cuenta la demanda de los usuarios, conforme pautas de estacionalidad y las actividades comerciales, administrativas, educativas y/o de ocio y esparcimiento de cada zona. Y se establecen medios de pago modernos, ya que podrá abonarse a través de aplicaciones móviles o plataformas digitales.

La modernización del sistema permitirá, además, dar solución a un problema actual, que es el que tienen los turistas cuando quieren estacionar, ya que podrán utilizarlo a través de la aplicación. El nuevo sistema facilitará, además, encontrar dársenas vacías al momento de querer estacionar, evitando así la pérdida de tiempo y la habitual congestión vehicular que se produce al buscar un lugar para dejar el vehículo.

Es importante aclarar que todas estas modificaciones entrarán en vigencia a partir de la efectiva implementación del SEOM por parte del adjudicatario que resulte seleccionado en el marco del procedimiento licitatorio.

Fondo de movilidad

Otro de los proyectos que el Concejo aprobó este jueves en favor de la movilidad tiene que ver con la definición de prioridades respecto del destino de los recursos que el SEOM generará, y que serán destinados al Fondo de Movilidad Urbana creado por Ordenanza N° 12.991:

Asistencia económica al transporte público de pasajeros por Colectivos e inversiones en obra pública u otras, vinculadas a la mejora del servicio;

Obras de seguridad y accesibilidad para la circulación: rampas, cruces seguros, veredas podotáctiles, demarcación de sendas peatonales, señalización horizontal y vertical, manda peatones, entre otras;

Inversiones y funcionamiento del sistema de bicicletas públicas;

Financiamiento de los programas sociales tendientes a erradicar la realización de actividades no permitidas en la vía pública;

Construcción de ciclovías y bicisendas; mantenimiento de las existentes.

Estacionamiento a mano izquierda

El Concejo aprobó también este jueves una ordenanza que establece un marco general para facultar el estacionamiento vehicular sobre el margen izquierdo de las calzadas de la ciudad, en forma permanente o temporal, siempre que se verifiquen simultáneamente los siguientes requisitos: que la calzada se ubique fuera del área alcanzada por el SEOM; que no forme parte de la red vial primaria; que no se encuentre incluida en los recorridos de las líneas de transporte público de pasajeros, ya sea urbano o interurbano; que no interfiera con ciclovías; que el ancho de calzada sea igual o superior a 9 metros.

En función de esto, se autorizó el estacionamiento vehicular sobre el margen izquierdo de la calzada en las siguientes calles:

San Lorenzo entre Monseñor Zaspe y Juan de Garay; y entre Mendoza y Primera Junta.

Saavedra entre Tucumán y Mendoza.

Lisandro de la Torre entre Urquiza y Saavedra.

Juan de Garay entre Av. Freyre y Saavedra.

San Martín entre Suipacha y Pasaje Larramendi.

Y se le encomienda al Ejecutivo que realice un estudio técnico para habilitar el estacionamiento sobre el margen izquierdo de la calzada en coexistencia con la incorporación de una red de vías seguras para ciclistas en las siguientes calles:

Suipacha entre Presidente Perón y Las Heras.

Mendoza entre Avenida Freyre y Urquiza.

Irigoyen Freyre entre Urquiza y Avenida Freyre.

Plan Integral de Red de Vías Seguras

Otro de los proyectos que se aprobaron en la sesión de este jueves es la creación de un Plan Integral de red de vías seguras de la ciudad, para planificar, regular, diseñar e implementar progresivamente una red articulada de circulación destinada a bicicletas y a vehículos de movilidad personal. Para ello se pide al Ejecutivo que realice los estudios de factibilidad técnica y económica para su implementación y prevé algunas consideraciones para ello.

