El Concejo no tratará la iniciativa de los trapitos en Candioti este jueves: ¿freno o stand by al proyecto?

Por qué no se tratará

Desde el legislativo local indicaron a UNO Santa Fe que se aguardaba por un nuevo decreto con modificaciones. Esto se debe a que, en la presentación del Estacionamiento Social Asistido, la Municipalidad informó que los horarios serían de 20 a 4, de jueves a sábados, y de 20 a 00 los domingos. Sin embargo en el primer decreto se establecía en barrio Candioti un estacionamiento medido también en horarios diurnos y vespertinos. El nuevo mensaje no llegó al recinto, por lo que no tendrá lugar en la sesión de este jueves.

"No queremos hoy dar una discusión sobre algo que no está definido. Vamos a dejar que el legislativo mantenga su postura, pero nosotros no teníamos nada que mandar. Hay un debate para dar, el programa lo tenemos como una opción, pero no tenemos un momento determinado para aplicarlo", dijo una fuente calificada del ejecutivo municipal a UNO Santa Fe, poniendo paños fríos a un tema caliente.

"Hay mucho procesos en los que tiene que haber en una discusión previa que vamos a agotar. No es un tema cerrado, es un tema en evolución. Puede ser de esta forma como de otra", aseguraron desde el municipio.

Cabe aclarar que, cuando se disponga, el Concejo tratará la ampliación del estacionamiento medido a barrio Candioti, pero no es materia del legislativo la incorporación de los trapitos como agentes del cobro. Esa disposición se establecería mediante un decreto del intendente, que puede determinar esta modalidad de cobros como otras (como ocurre en el centro con los parquímetros). Esta información fue una constante en el relevamiento realizado por UNO Santa Fe con concejales de diversas fuerzas políticas, que hicieron hincapié en que en el recinto no se definirá la inclusión o no de los trapitos.

Otro factor determinante es la ausencia del intendente en la ciudad. Poletti se encuentra de viaje en Chile asistiendo a un Congreso, y regresa este jueves al país, y su postura respecto al tema será un factor determinante para que se acelere o aletargue la iniciativa.

Vecinos

Lo cierto es que la reunión de los funcionarios municipales con vecinos de barrio Candioti fue de alto voltaje. Los vecinos expresaron en su gran mayoría su descontento con la iniciativa municipal. Por otro lado, este martes por la noche unos cincuenta vecinos se manifestaron en la Estación Belgrano. Se llegó incluso a adelantar que estudian una presentación judicial, mediante un recurso de amparo por la Ley de Intereses Difusos.

Cabe recordar que este martes personal del municipio comenzó a realizar un timbreo en la zona, para hablar con vecinos y explicar las medidas. Sería el primero de varios recorridos que realizarán durante las próximas semanas. En algunos de los casos, fuentes municipales indicaron a UNO Santa Fe que "no se vio agresividad en los vecinos. Escucharon la propuesta, nos dieron su opinión, algunos no estaban de acuerdo pero nos dieron el beneficio de la duda sobre el funcionamiento, otros dijeron que iban a pensarlo, otros no demostraron interés y recibieron los folletos".

LEER MÁS: Polémica por trapitos en B° Candioti: el municipio hizo un timbreo y adelantan que habrá más reuniones