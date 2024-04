Polémica por trapitos en B° Candioti: el municipio hizo un timbreo y adelantan que habrá más reuniones

Fuentes municipales indicaron a UNO Santa Fe que "se les dijo que vamos a volver la semana próxima para seguir dialogando y va a seguir habiendo reuniones con vecinos".

trapitos cuidacoches informales.jpg Trapitos estarán a cargo de cobrar el estacionamiento social asistido en barrio Candioti.

Respuesta de los vecinos

Los resultados generales se aunarán en el gabinete municipal en las próximas horas, teniendo a disposición lo relevado por cada grupo. En algunos de los casos, fuentes municipales indicaron a UNO Santa Fe que "no se vio agresividad en los vecinos. Escucharon la propuesta, nos dieron su opinión, algunos no estaban de acuerdo pero nos dieron el beneficio de la duda sobre el funcionamiento, otros dijeron que iban a pensarlo, otros no demostraron interés y recibieron los folletos".

Además, los vecinos manifestaron a los funcionarios su inquietud ante posibles consecuencias de la presencia de trapitos como suciedad o peleas, ante lo que desde el municipio se manifestó que "es una propuesta para avanzar en la solución definitiva para que no haya más cuidacoches en la ciudad".

Reunion con la vecinal de B° Candioti

El pasado lunes por la tarde, los vecinos de barrio Candioti Norte y Sur recibieron a funcionarios municipales que explicaron el nuevo sistema Estacionamiento Social Asistido (ESA) que planea implementarse a partir de mayo. Esta modalidad prevé la inclusión de trapitos que cobrarán el estacionamiento medido nocturno en zona de bares.

Del encuentro, llevado a cabo en la vecinal Candioti Sur, participaron unos 40 vecinos. Por parte de la Municipalidad, concurrieron el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo; el secretario general, Alejandro Boscarol; y el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti.

El intercambio fue tensionado y por momentos levantó alto voltaje ya que, de los vecinos concurrentes, la mayoría se expresó en contra de la nueva medida. Mastropaolo, que llevó la voz cantante por parte de la Municipalidad, debió interrumpir su exposición reiteradas veces para responder preguntas y disconformidades de los presentes.

UNO Santa Fe pudo conocer que los vecinos preparan un recurso de amparo para presentar en la Justicia, fundamentándose en la Ley provincial 10.000, titulada "Ley de Intereses Difusos".

Dicha ley estipula que "Procederá el recurso contencioso-administrativo sumario contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que, violando disposiciones del orden administrativo local, lesionaran intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad".