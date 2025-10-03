Uno Santa Fe | Santa Fe | Concejo

El Concejo pide un informe al Ejecutivo sobre el avance de las obras proyectadas en el presupuesto 2025

La iniciativa busca conocer el estado de ejecución, porcentaje de avance y criterios de priorización de las obras anunciadas para la ciudad.

3 de octubre 2025 · 08:40hs
El Concejo Municipal de Santa Fe votó este jueves a favor de un pedido de informe al Ejecutivo para conocer el estado de avance y ejecución de las obras proyectadas en el presupuesto 2025, de acuerdo con la ordenanza N° 13.006.

La solicitud fue presentada por la concejala Jorgelina Mudallel, quien destacó la importancia de contar con información oficial sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

“Al encontrarnos en el último trimestre del año 2025, resulta imprescindible contar con información oficial acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Municipal.

Ello permitirá dar respuestas a los vecinos y vecinas que siguen de cerca el desarrollo de estas obras, varias de las cuales han sido anunciadas públicamente en distintos medios de comunicación”, señaló Mudallel.

La concejala agregó que algunas de estas obras están destinadas a mejorar, poner en valor y ampliar los espacios de ocio y recreación, de cara a la temporada estival. Además, remarcó que contar con estos datos será clave para analizar y planificar el presupuesto del próximo año.

Obras sobre las que se solicita información

El informe solicitado al Ejecutivo abarca una serie de proyectos clave, entre los que se destacan:

  • Refacción y ampliación del IMUSA.

  • Revitalización y desarrollo de la zona urbana entorno a Ruta Nacional N° 168 – Zona Boliches.

  • Puesta en valor del skate park del Parque del Sur y construcción de un skate park en Barrio Las Flores.

  • Acondicionamiento del sistema de drenaje pluvial en bajada Distefano.

  • Mejoras en el corredor Lineal Vía Verde (V Etapa), incluyendo instalación de mobiliario urbano, recuperación de ciclovías y áreas de juego.

  • Instalación de sendas para peatones en Costanera Oeste, tramo Faro-Rotonda y en la intersección de calles D. Huergo y Pedro de Vega.

  • Señalización y elementos de seguridad en paradas del Metrofe.

  • Semaforización y señalización del complejo educativo de calle Las Heras y Espora.

La iniciativa busca que el Ejecutivo detalle el porcentaje de avance de cada obra, la justificación de la asignación de prioridades y los trabajos realizados hasta el momento, con el objetivo de garantizar transparencia y planificación en la ejecución de las obras públicas de la ciudad.

