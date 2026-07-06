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Cementerio Municipal: se normalizó el servicio de cremaciones y marchan los trabajos para habilitar el resto de los hornos

La Municipalidad de Santa Fe confirmó que ya fueron reprogramados y concretados todos los turnos afectados por el inconveniente en la instalación de gas. Actualmente funciona uno de los hornos crematorios, mientras continúan las tareas para recuperar la capacidad total de la planta.

6 de julio 2026 · 15:40hs
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El Cementerio Municipal de Santa Fe restableció el servicio de cremaciones tras reparar la instalación de gas.

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El Cementerio Municipal de Santa Fe restableció el servicio de cremaciones tras reparar la instalación de gas.

La Municipalidad de Santa Fe informó que el servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal quedó completamente normalizado, luego de finalizar las adecuaciones exigidas en la instalación de gas y de implementar un plan de contingencia que permitió garantizar la prestación durante los días en que el sistema estuvo afectado.

Actualmente, el servicio se brinda con normalidad mediante uno de los hornos crematorios habilitados, mientras continúan las tareas técnicas para poner nuevamente en funcionamiento el resto de las unidades.

Servicio restablecido

La directora del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, explicó que el inconveniente se originó por un desperfecto en una válvula de la instalación externa de gas, situación que ya fue solucionada.

"Después del desperfecto que hemos tenido en la instalación exterior de gas, en esa válvula que ya está todo regularizado y está habilitado un horno, podemos decir que el turno y el proceso de cremación ya está regularizado en cuanto a la atención al público", afirmó.

Asimismo, indicó que todos los turnos que habían sido postergados durante la contingencia ya fueron reprogramados y concretados.

El crematorio municipal

El crematorio municipal

"Desde el primer momento estuvimos siempre comunicados con todos los familiares. Ya están todos los turnos dados, ya se cumplieron con todos aquellos que estaban postergados e inclusive ya podríamos decir que el otorgamiento de los turnos está totalmente normalizado", sostuvo.

El servicio funciona en su horario habitual: de lunes a viernes de 7.30 a 11.45 y de 13.15 a 17.30, mientras que los sábados, domingos y feriados atiende de 7.30 a 11.30.

LEER MÁS: Cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe: comenzó la normalización tras el regreso del gas pero aún hay 72 cuerpos en espera

Un trabajo en conjunto

Mientras se realizaban las adecuaciones solicitadas por Litoral Gas, el municipio puso en marcha un plan de contingencia que permitió trasladar las cremaciones al crematorio de la ciudad de Rafaela, evitando la interrupción del servicio para las familias.

Balbastro destacó el trabajo coordinado entre distintas áreas municipales y otras instituciones para resolver la situación en el menor tiempo posible.

"Con el crematorio de Rafaela hemos articulado todos los procesos y quiero destacar cómo han trabajado todas las áreas de la Municipalidad, la Dirección de Gestión de Riesgos, Sindicatura, Compras, el personal municipal y también la entidad sindical ASOEM, que colaboró en la articulación de este plan de contingencia para salir de la mejor manera y lo más rápido posible de esta situación", señaló.

Objetivo: recuperar la totalidad de hornos

En la actualidad, el Cementerio Municipal cuenta con un ramal de gas habilitado que permite operar uno de los hornos crematorios, mientras ya se proyecta la ejecución de un segundo ramal para recuperar de manera progresiva la capacidad operativa total.

Las obras forman parte del proceso de modernización que lleva adelante la Municipalidad en el Cementerio Municipal, el cual incluyó la incorporación de un nuevo horno crematorio y la reparación integral de otra unidad. Estas intervenciones también contemplaron la adecuación de las instalaciones de gas a la normativa vigente, con el objetivo de mejorar la infraestructura y brindar un servicio más eficiente y seguro a los vecinos.

Cementerio servicio cremaciones hornos
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