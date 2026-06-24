Crematorio de Santa Fe: por qué no funcionan los hornos y qué hará el municipio con las 137 cremaciones pendientes

La directora ejecutiva del Cementerio Municipal detalló que una falla en una válvula de seguridad paralizó el funcionamiento de los hornos. Mientras avanzan las reparaciones, la Municipalidad coordina traslados a crematorios de Rafaela, Coronda y San Carlos Centro

La Municipalidad de Santa Fe confirmó este miércoles que existen 137 servicios de cremación pendientes debido a la paralización temporal de los hornos del Cementerio Municipal , situación originada por una falla técnica detectada durante las tareas de modernización de la planta crematoria.

En una conferencia de prensa, la directora ejecutiva del Cementerio Municipal, Luz Balbastro , brindó detalles sobre el inconveniente y aseguró que el municipio trabaja simultáneamente en la reparación del sistema y en un plan de contingencia para garantizar el servicio a las familias afectadas.

"Queremos llevar tranquilidad a los familiares. Estamos atravesando un proceso de modernización del crematorio, con una fuerte inversión que incluyó la incorporación de un nuevo horno y la puesta a punto de un segundo equipo", explicó la funcionaria.

Cementerio municipal de Santa Fe gentileza

¿Por qué dejaron de funcionar los hornos del Cementerio Municipal?

Según detalló Balbastro, el problema surgió cuando una inspección preventiva realizada por Litoral Gas detectó una falla en la válvula de seguridad que alimenta la planta de los hornos crematorios.

La funcionaria explicó que se trata de un equipamiento de alta complejidad técnica y que su reparación requiere la intervención de especialistas matriculados.

"Intentamos reparar la válvula existente y, paralelamente, iniciamos la compra de una nueva pieza fabricada por la única empresa que la produce en la Argentina. Sin embargo, una vez instalada, tampoco funcionó correctamente", señaló.

Actualmente, un ingeniero gasista del municipio se encuentra en Buenos Aires trabajando junto a la fábrica y técnicos de Litoral Gas para determinar el origen de la falla y acelerar una solución definitiva.

Plan de contingencia: trasladan los féretros a Rafaela y otras ciudades

Mientras continúan las tareas técnicas, la Municipalidad activó un plan de contingencia por pedido del intendente Juan Pablo Poletti. La medida contempla el traslado de los féretros a crematorios de otras localidades, principalmente a Rafaela, aunque también se mantienen contactos con establecimientos de Coronda y San Carlos Centro.

Balbastro aclaró que la decisión se toma únicamente con el consentimiento de las familias. "Ya salieron vehículos trasladando féretros con familiares que aceptaron esta alternativa. Todos los costos son absorbidos por el municipio y no se trasladará ningún gasto económico a los familiares", remarcó.

Cuántas cremaciones están pendientes en Santa Fe

La directora del Cementerio Municipal confirmó que existen 137 servicios pendientes, aunque cuestionó la utilización política de las cifras. "Hacer política con la muerte y con los números no es lo que nos ocupa ni lo que nos preocupa. Nos preocupa cada una de las familias que atraviesan un momento de dolor", expresó.

Además, destacó que el cementerio cuenta con instalaciones adecuadas para conservar los féretros en condiciones seguras.

"Tenemos uno de los crematorios más grandes de la región y una sala de protocolo preparada para afrontar situaciones complejas. Todo está controlado y estamos preparados para cualquier escenario", aseguró.

Sin fecha definida para la normalización del servicio

Respecto de cuándo volverán a funcionar los hornos, Balbastro evitó dar una fecha concreta, aunque indicó que los trabajos se realizan contrarreloj.

"Nuestro ingeniero gasista está en la fábrica trabajando con las dos piezas para intentar traer una solución durante el día de hoy. Si todo funciona correctamente, mañana mismo podríamos realizar una nueva instalación junto a Litoral Gas", señaló.

Cruces políticos por la situación del crematorio

Durante la conferencia, Balbastro también respondió a las críticas formuladas por algunos sectores de la oposición y cuestionó el uso político del conflicto.

"Cuando una familia atraviesa un duelo, un minuto es una eternidad. Utilizar esa situación para generar desgaste político es recurrir a herramientas de la vieja política", afirmó.

La funcionaria incluso vinculó las demoras en la provisión de insumos con el contexto nacional y sostuvo que hubiera esperado colaboración institucional para acelerar las gestiones. "Hubiera esperado que algunos dirigentes me llamaran para ofrecer ayuda y contactos en organismos nacionales. Eso no ocurrió", concluyó.