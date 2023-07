Qué dice la denuncia por explotación laboral

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, José Voytenco, habló con Radio La Red y contó: “Estaban en condiciones deplorables. Hemos encontrado situaciones de explotación, en condiciones infrahumanas, sin agua ni comida. Parece que estamos detenidos en el tiempo”.

Después, sumó otros problemas que tenía la gente bajo la supervisión de Gabriel Batistuta: “Vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de ocho horas establecidas. No se les pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tienen una discapacidad”.

