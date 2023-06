El director del Hospital de Niños reconoció el deterioro del nosocomio y pidió su puesta en valor

"En lo personal me preocupa el estado general del hospital, al igual que saber hacia dónde vamos. Me preocupa que es el hospital más importante de la provincia, el de mayor complejidad y que brinda atención no solo al centro norte de la provincia, sino a provincia vecinas y que se encuentre así", dijo Pablo Ledesma, director del Hospital de Niños Orlando Alassia por los micrófonos de UNO 106.3, en el programa Ahí Vamos que conduce Daniel Delfino.