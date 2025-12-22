El dólar blue superó los $1.500 en Santa Fe en un mercado atento al nuevo esquema cambiario

Uno Santa Fe | Santa Fe | Dólar

Tras una semana de movimientos moderados, el dólar arrancó la semana con subas leves y con la atención puesta en el escenario político y en el esquema de bandas cambiarias que comenzará a regir desde 2026.

22 de diciembre 2025 · 17:03hs
El mercado cambiario inició la semana con una dinámica mixta, marcada por una leve suba hacia el cierre de la jornada y por la cautela de los operadores frente a las definiciones políticas y económicas. El comportamiento se dio luego de varios días de incrementos moderados en el tipo de cambio mayorista, que dejaron señales claras sobre las expectativas de corto y mediano plazo.

En ese contexto, el dólar mayorista avanzó $2 y cerró en $1.452, ubicándose a un 4,8% del techo de la banda cambiaria vigente. En el segmento minorista, el Banco Nación mantuvo la cotización en $1.475 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.474,10.

El blue en Santa Fe

En el mercado informal, el dólar blue registró una suba de $21 (1,4%) respecto de la última rueda y superó la barrera de los $1.500, al cotizar $1.489 para la compra y $1.521 para la venta en la ciudad de Santa Fe. En tanto, el dólar cripto se ofreció a $1.537,96.

Durante el inicio de la semana, los operadores siguieron de cerca la evolución de los dólares financieros. El MEP operó en $1.491,27, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.543,95, lo que representó un retroceso del 0,8% en relación con el cierre de la semana anterior.

Las señales más claras sobre las expectativas del mercado llegaron desde el segmento de futuros, donde los contratos mostraron ajustes a la baja hasta marzo de 2026. En particular, el contrato de diciembre cerró en $1.456, reflejando un sendero de corrección gradual del tipo de cambio, en línea con el esquema de bandas previsto por el Gobierno.

En paralelo, el mercado sigue con atención el tratamiento legislativo del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, orientado a facilitar el ingreso de divisas al sistema formal, y la estrategia oficial para afrontar vencimientos de deuda por unos u$s4.300 millones. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la confianza en cumplir con los compromisos, apoyado en negociaciones de nuevas fuentes de financiamiento.

El Tesoro aceleró la compra de dólares

En las últimas dos semanas, el Tesoro Nacional intensificó la compra de divisas y elevó de manera significativa sus depósitos en dólares en el Banco Central. Según el último informe semanal de Invecq, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, los depósitos pasaron de u$s97 millones a cerca de u$s2.000 millones.

El incremento, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en u$s630 millones, a lo que se sumaron u$s360 millones en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del BID, y u$s910 millones obtenidos mediante colocaciones de Bonares.

De esta manera, el equipo económico se adelantó al anuncio del BCRA de que, desde enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual y pasará a hacerlo en función de la inflación del segundo mes previo. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares y acumular reservas con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía, que implicaría elevar la Base Monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI.

Dólar blue Santa Fe
