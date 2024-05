El dólar blue volvió a subir, superó los $1.200 y se acercó al récord: cuáles son los motivos

Dólar blue en lo que va del año

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 35,4% respecto del dólar oficial. El paralelo se ubica $205 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $1.025).

Javier Milei Banco Central dólares plazos fijos .jpg Dólar blue.

Este martes, el Banco Central (BCRA) compró u$s 189 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va de mayo, la autoridad monetaria lleva comprados u$s 2172 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 16.496 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 29.060 millones.

Mientras, el dólar CCL o dólar cable cotiza este martes en $1.179,50 para la compra y $ 1.187,70 para la venta. El dólar MEP, por su parte, se comercializó en $ 1.151,30 para la compra y $ 1.152,60 para la venta.

Los motivos de la escalada del dólar

La mayoría de los especialistas coincide en que el principal factor de esta aceleración en los valores es la constante reducción de tasas por parte del Banco Central (BCRA). Asimismo, también inciden la baja oferta de dólares por exportaciones en el mercado oficial de cambios (que impacta en la oferta del CCL por el esquema dólar blend) y las dudas respecto a la aprobación de la ley bases.

De cara al futuro, desde Romano Group creen que todavía "hay aún factores que pueden mantener calmo al dólar en los niveles actuales" como una posible intensificación de la liquidación de la cosecha gruesa o mismo la permanencia del cepo, aunque advirtieron que el fin del carry trade sumado al estancamiento en cámara alta de la ley bases, podría generar mayor volatilidad.

Con una mirada similar, Delphos Investment recordó este martes en un reporte que "la larga siesta desde el último máximo nominal del CCL en enero posibilitó un carry muy importante en distintos instrumentos en pesos con escasa volatilidad", pero que a partir de la reducción de tasas del BCRA "habrá que monitorear la amplitud de este reacomodamiento alcista".

Por su parte, en el Grupos SBS mantuvieron su visión de que el mercado del CCL y, por ende del blue, se mueve principalmente por flujos y puntualizaron que hoy "la variable clave a monitorear siguen siendo las liquidaciones de exportaciones, especialmente las del agro en los meses de cosecha gruesa".

En ese sentido, vale remarcar que la liquidación de exportaciones se contrajo con respecto a los valores de la semana pasada, quedando por debajo de los u$s300 millones diarios, lo cual quita oferta en el CCL.

El economista Gustavo Ber coincidió en diálogo con Ámbito que "la baja de tasas más incertidumbre política" es el combo que está impulsando a los dólares paralelos y estimó que los "financieros - que actúan como brújula - tendrían un test importante en la zona de los $ 1.200, equivalente a una brecha del orden del 35%". "El blue es un mercado minorista y suele respetar dichas referencias, dado que activa arbitrajes", acotó.