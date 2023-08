El dólar maíz disparó los costos de producción porcina y afirman que algunos productores "no lo podrán soportar"

En este caso, la Asociación de Productores Porcinos de Santa Fe se expidió sobre el tema, a la vez que desde la Federación Porcina Argentina ya habían expuesto que estas nuevas medidas conjuntas que encarecieron el maíz y los alimentos balanceados es un golpe "durísimo" para los productores, a la vez que afirman que varios productores no podrán asumir los costos de producción elevados que asumen las medidas del gobierno.

En esta situación se encuentran principalmente el pollo, la carne, huevos y leche, puesto que el alimento balanceado compuesto en gran parte por maíz se encareció de forma abismal en los últimos días.

SANTA FE | Anticipan aumentos en el precio del pollo por la suba del alimento balanceado a causa del dólar maíz

Así lo expuso Marcos Diankoff, vicepresidente de la Asociación de Productores Porcinos de Santa Fe, quien agregó: “es un golpe duro para los productores. Los que generamos valor y empleo nos vemos cada vez más en crisis, ya que desde febrero el sector está mal”.

"Nosotros estimamos que el impacto de las medidas, dólar maíz y restricción de importaciones a productos veterinarios, hacen que tengamos un incremento de costos del orden de $80. Nuestro costo máximo era de $410 por kilo, 400 en granjas y criaderos eficientes", sostuvo, agregando que "el impacto negativo de la medida convierte a todos los productores en perdedores de dinero y de mucho dinero. La producción de cerdo es una producción de poco margen pero de gran volumen, lo cual acarrea un problema muy grave".

El precio de la tonelada de maíz ya subió 25% desde que se implementó la medida del “dólar maíz”, mediante la cual el Gobierno podría recaudar unos USD 1.500 millones hasta el 31 de agosto. Si se toman en cuenta todos los otros productos incluidos en el dólar agro de $340, los ingresos podrían rondar los USD 2.000 millones.

"Nosotros agregamos valor y empleo pero nos vemos cada vez más en crisis. Este año venimos con una crisis relacionada en gran parte con la sequía, luego con las dificultades propias del país con un dólar atrasado en producción tenemos un crecimiento del 6% y ahora nos encontramos con esta noticia", expusieron desde el sector.

A su vez, el vicepresidente de la Federación de productores porcinos, Adolfo Franke, quien expuso que "con estas medidas, las importaciones de cortes desde Brasil son más competitivas aún de lo que venían siendo, le da más ventaja a algo que ya está pasando que es esta importación de cortes".

El principal problema que impacta de lleno en el sector es el precio del maíz, nuestro principal componente, con la elevación del impuesto País a las importaciones entre las que están el alimento balanceado y veterinaria.

El impuesto País representa el 7,5% del costo de producción, a lo que se le suman los aspectos de nutrición y veterinaria con otro 2 o 3%, pero no solo es el incremento del impuesto sino que veníamos con fuertes dificultades con los costos de veterinaria, que se han encarecido un 50% el último año. Nos cargan de costos por no resolver la macroeconomía, nos están hundiendo, es un golpe muy fuerte que muchos productores no lo van a poder soportar.

Llamativamente, “con el impuesto a las importaciones de insumos (que excluye a la carne, pero no a los insumos importados para producirla) se hace más competente a la importación de carne desde Brasil, en perjuicio de la producción local”, remarcó el productor.