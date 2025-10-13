Las cotizaciones del dólar futuro se desplomaron hasta un 6% tras el anuncio de Washington. El mercado local ajusta expectativas y se instala un clima de “pax cambiaria”.

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos: qué pasó con el blue en Santa Fe

El dólar volvió a retroceder este lunes en todas sus variantes, luego de que el Tesoro de Estados Unidos confirmara su intervención directa en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos.

La medida, anunciada por el secretario Scott Bessent, impactó de inmediato sobre las expectativas de devaluación y generó una fuerte caída en los contratos de dólar futuro.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio bajó 4,9% y se ubicó en $1.351, mientras que en el Banco Nación (BNA) el dólar minorista cerró a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta. La baja marca una nueva etapa de calma en la plaza local, en un contexto en el que los operadores descuentan que no habrá movimientos bruscos en las próximas semanas.

El blue también se derritió

En la city santafesina, el dólar blue acompañó la tendencia bajista: cayó $70 y finalizó la jornada en $1.389 para la compra y $1.420 para la venta. De este modo, la brecha con el oficial se redujo al 5,8%, el nivel más bajo de las últimas semanas.

El dólar cripto, por su parte, también mostró un descenso del 4,2%, hasta ubicarse en $1.468,81, mientras que el MEP bajó 1,4% a $1.414,22 y el CCL (con operaciones limitadas) cerró en $1.434,58.

Los futuros, en picada

La reacción más marcada se dio en el segmento de dólares futuros, donde los contratos se hundieron hasta 6,4%. El valor proyectado a marzo de 2026 se ubicó en $1.588, mientras que el correspondiente a fin de año cayó a $1.485, reflejando la menor expectativa de devaluación en el corto plazo.

Aunque este lunes fue feriado en Estados Unidos, los mercados locales operaron con normalidad, aunque sin liquidación de bonos por el cierre de las plazas financieras norteamericanas.

En el mercado local predomina ahora la expectativa sobre cómo continuará interviniendo el Tesoro norteamericano en las próximas ruedas. Con la convicción de que las bandas cambiarias se mantendrán al menos hasta las elecciones generales del 26 de octubre, los analistas anticipan un período de relativa estabilidad o “pax cambiaria”.