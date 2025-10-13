Uno Santa Fe | Santa Fe | Dólar

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos: qué pasó con el blue en Santa Fe

Las cotizaciones del dólar futuro se desplomaron hasta un 6% tras el anuncio de Washington. El mercado local ajusta expectativas y se instala un clima de “pax cambiaria”.

13 de octubre 2025 · 17:10hs
El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos: qué pasó con el blue en Santa Fe

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos: qué pasó con el blue en Santa Fe

El dólar volvió a retroceder este lunes en todas sus variantes, luego de que el Tesoro de Estados Unidos confirmara su intervención directa en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos.

La medida, anunciada por el secretario Scott Bessent, impactó de inmediato sobre las expectativas de devaluación y generó una fuerte caída en los contratos de dólar futuro.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio bajó 4,9% y se ubicó en $1.351, mientras que en el Banco Nación (BNA) el dólar minorista cerró a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta. La baja marca una nueva etapa de calma en la plaza local, en un contexto en el que los operadores descuentan que no habrá movimientos bruscos en las próximas semanas.

El blue también se derritió

En la city santafesina, el dólar blue acompañó la tendencia bajista: cayó $70 y finalizó la jornada en $1.389 para la compra y $1.420 para la venta. De este modo, la brecha con el oficial se redujo al 5,8%, el nivel más bajo de las últimas semanas.

El dólar cripto, por su parte, también mostró un descenso del 4,2%, hasta ubicarse en $1.468,81, mientras que el MEP bajó 1,4% a $1.414,22 y el CCL (con operaciones limitadas) cerró en $1.434,58.

Los futuros, en picada

La reacción más marcada se dio en el segmento de dólares futuros, donde los contratos se hundieron hasta 6,4%. El valor proyectado a marzo de 2026 se ubicó en $1.588, mientras que el correspondiente a fin de año cayó a $1.485, reflejando la menor expectativa de devaluación en el corto plazo.

Aunque este lunes fue feriado en Estados Unidos, los mercados locales operaron con normalidad, aunque sin liquidación de bonos por el cierre de las plazas financieras norteamericanas.

En el mercado local predomina ahora la expectativa sobre cómo continuará interviniendo el Tesoro norteamericano en las próximas ruedas. Con la convicción de que las bandas cambiarias se mantendrán al menos hasta las elecciones generales del 26 de octubre, los analistas anticipan un período de relativa estabilidad o “pax cambiaria”.

Dólar Santa Fe blue
Noticias relacionadas
Fuerte explosión en una rotisería de la capital santafesina dejó tres heridos con quemaduras

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, inauguró la Cárcel Federal de Coronda Dr. Eusebio Gómez (Unidad 36).

El "efecto Coronda": la nueva cárcel absorbió casi la totalidad del aumento de los presos federales

Impulsan nuevas rutas para integrar el norte de Santa Fe: buscan conectar el este con el oeste de la provincia

Impulsan nuevas rutas para integrar el norte de Santa Fe: buscan conectar el este con el oeste de la provincia

Desarticulan una banda dedicada al robo y desguace de motocicletas en Santa Fe: allanamientos secuestros y detenidos

Desarticulan una banda dedicada al robo y desguace de motocicletas en Santa Fe: allanamientos, secuestros y detenidos

Lo último

Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Último Momento
Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Ovación
¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía