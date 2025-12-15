El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

El adolescente decidió poner en palabras su historia y mostrar quién es. Su testimonio fue difundido en redes y autorizado por la Justicia. Sus padres están presos

Nata es un joven santafesino de 14 años que conmocionó las redes sociales en las últimas horas con un pedido especial para este 24 de diciembre : “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia”. El video, que dura apenas casi dos minutos, fue difundido por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Santa Fe (Ruaga) y rápidamente se viralizó.

“Hola, soy Nata, tengo 14 años. Hace un poco más de un año que estoy en un hogar en el centro de Rosario”, se presentó. Cuenta que le gusta el deporte, que hace natación dos veces por semana y que ese espacio le da algo de calma. “Es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja”, dijo.

Nata nació en Santa Fe y le gusta salir con amigos, tomar una gaseosa, jugar a la pelota, charlar. Cursa segundo año del secundario y reconoce que la escuela le cuesta. “Me cuesta demasiado, pero estoy tratando de ir todos los días, de esforzarme porque me va a ayudar el día de mañana, a ser alguien mejor y cambiar la historia de mi familia”, explica.

Cada quince días asiste a terapia, un espacio que lo ayuda a ordenar un pasado marcado por el dolor. Su historia familiar es dura. Sus padres están privados de la libertad y, según relata él mismo, padeció situaciones de violencia que todavía lo atraviesan. “Viví maltratos, gritos, discriminación. Fue algo demasiado grave y doloroso para mi infancia”, cuenta con una honestidad que conmueve.

Cuando tenía 12 años, su mamá lo llevó a Tribunales para darlo en adopción. “Yo no quería. Mi sueño fue siempre tener una familia, un papá y una mamá. Cosa que nunca pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”, recuerda.

Hoy vive en una institución donde no le falta nada material. Tiene comida, un techo, ropa, escolaridad, pero siente que eso no alcanza: “No me hace falta nada de lo material, pero no es lo que yo quiero o anhelo”, advierte.

“Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”, asegura. Y vuelve a insistir: “Mi deseo para esta Navidad es sentirme cuidado, contenido, poder sonreír de verdad y, por primera vez, sentir esa sensación de tener una mamá y un papá”.

El gobierno de Santa Fe confirmó que la publicación del video fue autorizada tanto por la abogada del chico como por la jueza a cargo del expediente de adopción.

Nata expresa que le gustaría una familia con mamá y papá, aunque aclara que también estaría dispuesto a una familia monoparental. Y, si es posible, que viva en Rosario o en zonas cercanas, para no perder los vínculos que logró construir.

Para quienes sientan que pueden abrirle la puerta de su casa, y de su vida, el RUAGA Santa Fe habilitó el contacto a través del correo [email protected], indicando el número de convocatoria 81/25.

Su abogada confirmó que a raíz de la publicación de la historia de Nata ya hay 300 inscriptos y que este martes 16 de diciembre se cerrará la convocatoria nacional.

